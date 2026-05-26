Arès

Vernissage de l’exposition de l’artiste Hervé Darrigade

13/15 Avenue de Bordeaux Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 18:00:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

Venez découvrir l’univers de ce peintre, fervent admirateur de la couleur, de l’architecture et des voyages. Alors, laissez-vous aller à cette déambulation artistique !

Tout public Gratuit. .

13/15 Avenue de Bordeaux Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ville-ares.fr

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English :

L’événement Vernissage de l’exposition de l’artiste Hervé Darrigade Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès