Vernissage de l’exposition de l’association Palette Alizarine Arès
Vernissage de l’exposition de l’association Palette Alizarine Arès lundi 8 juin 2026.
Arès
Vernissage de l’exposition de l’association Palette Alizarine
13/15 Avenue de Bordeaux Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 18:00:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
Venez profiter de cette belle exposition annuelle de l’association, retraçant divers thèmes tels que la Femme, l’architecture, la Renaissance italienne et bien d’autres encore…
Tout public Gratuit. .
13/15 Avenue de Bordeaux Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ville-ares.fr
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English :
L’événement Vernissage de l’exposition de l’association Palette Alizarine Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
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