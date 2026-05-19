Bazas

Vernissage de l’exposition En vadrouille

11 Rue Pontac Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 13:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La galerie LMR sera accueillie par un des artistes de 11 Pontac, Yves Chaudouët, dont l’atelier sera également visitable sur rdv durant l’exposition. Cette circulation des lieux et des rôles donne en quelque sorte son cadre à En Vadrouille. L’exposition réunit un ensemble d’œuvres de petits formats, à voir non comme une réduction d’échelle, mais plutôt comme une concentration de gestes, d’images et de récits.

L’exposition En Vadrouille, qu’il faudra aller visiter pour découvrir son invité surprise (et pas des moindres), propose ainsi moins un déplacement géographique qu’un déplacement des regards, car, ce que voient les œuvres circule bien davantage et bien plus loin que les lieux qui les accueillent.

Vernissage le samedi 4 juillet de 10h à 13h avec une dégustation de vins bios (cave des Astres). .

11 Rue Pontac Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine galerielmr@gmail.com

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English : Vernissage de l’exposition En vadrouille

L’événement Vernissage de l’exposition En vadrouille Bazas a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud