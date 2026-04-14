Vernissage de l’exposition « Enfantillages et bizarreries : vertige d’une collection », L’Arcade – Centre d’Art Contemporain Genève, Genève

Vernissage de l’exposition « Enfantillages et bizarreries : vertige d’une collection » Mardi 28 avril, 16h00 L’Arcade – Centre d’Art Contemporain Genève

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T16:00:00+02:00 – 2026-04-28T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T16:00:00+02:00 – 2026-04-28T21:00:00+02:00

L’exposition « Enfantillages et bizarreries : vertige d’une collection » présente une collection fascinante d’objets d’art : bibelots, colifichets, breloques, gadgets, petits jouets, porte-bonheurs ou objets de consolation. Cette constellation de miniatures résulte d’une récolte d’obsessions, de fantaisies et de visions née de la passion d’un collectionneur.

Chaque objet, du flacon de parfum de Sol LeWitt aux tampons de Yoko Ono, en passant par les crayons de Jenny Holzer ou les billes de Takako Saito, oscille entre jouet, objet banal du quotidien et œuvre d’art. Certaines pièces, apparemment insignifiantes — morceaux de bois, chiffons, éclats de verre — sont ici transformées en véritables magies miniatures, révélant l’univers secret et poétique du collectionneur.

L’exposition explore les vertus thaumaturgiques des objets et l’enfance comme terre de refuge et d’émerveillement. Elle révèle la nature profondément enfantine du collectionneur, entre désir, possession et tentative de combler absences, pertes et vides, à travers la richesse de sa collection.

L’Arcade – Centre d’Art Contemporain Genève Rue de Chantepoulet 1-3 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://centre.ch/en/program/enfantillages-et-bizarreries-vertige-d-une-collection »}]

Le Centre d’Art Contemporain Genève vous convie au vernissage de « Enfantillages et bizarreries : vertige d’une collection », le mardi 28 avril de 16h à 21h à L’Arcade, en présence des commissaires.

Gilbert & George, Death After Life, 1987. Éventail, galerie Estampa, Madrid