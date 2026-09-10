Vernissage de l’exposition Mémoire mauve sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+ Lille
vendredi 18 septembre 2026 · Lille
Informations pratiques
Lille
Vernissage de l’exposition Mémoire mauve sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+
14 rue Garibaldi Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Vernissage de l’exposition
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### Mémoire mauves sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+
Des **affiches poétiques** mettront en lumière des figures oubliées, méconnues ou invisibilisées de la **littérature poétique** _**queer**_ avant le XXIe siècle pour valoriser leur héritage. Venez les découvrir avec l’artiste **Jay Damages** et la poétesse **Angèle Lewis** autour d’un verre !
Au programme présentation du projet, lectures et trinqueries !
Vernissage de l’exposition
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### Mémoire mauves sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+
Des **affiches poétiques** mettront en lumière des figures oubliées, méconnues ou invisibilisées de la **littérature poétique** _**queer**_ avant le XXIe siècle pour valoriser leur héritage. Venez les découvrir avec l’artiste **Jay Damages** et la poétesse **Angèle Lewis** autour d’un verre !
Au programme présentation du projet, lectures et trinqueries ! .
14 rue Garibaldi Lille 59155 Nord Hauts-de-France +33 6 31 41 90 24 contact.lehangart@gmail.com
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English :
Exhibition Opening
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### Mauve Memories: In the Footsteps of LGBTQIA+ Poets
**Poetic posters** will highlight forgotten, overlooked, or marginalized figures in **queer poetry** _**queer**_ poetry prior to the 21st century to celebrate their legacy. Come discover them with artist **Jay Damages** and poet **Angèle Lewis** over a drink!
On the agenda: a presentation of the project, readings, and toasts!
L’événement Vernissage de l’exposition Mémoire mauve sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+ Lille a été mis à jour le 2026-08-06 par Hauts-de-France Tourisme
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