Informations pratiques

Lille

Vernissage de l’exposition Mémoire mauve sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+

14 rue Garibaldi Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Vernissage de l’exposition

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### Mémoire mauves sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+

Des **affiches poétiques** mettront en lumière des figures oubliées, méconnues ou invisibilisées de la **littérature poétique** _**queer**_ avant le XXIe siècle pour valoriser leur héritage. Venez les découvrir avec l’artiste **Jay Damages** et la poétesse **Angèle Lewis** autour d’un verre !

Au programme présentation du projet, lectures et trinqueries !

Vernissage de l’exposition

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### Mémoire mauves sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+

Des **affiches poétiques** mettront en lumière des figures oubliées, méconnues ou invisibilisées de la **littérature poétique** _**queer**_ avant le XXIe siècle pour valoriser leur héritage. Venez les découvrir avec l’artiste **Jay Damages** et la poétesse **Angèle Lewis** autour d’un verre !

Au programme présentation du projet, lectures et trinqueries ! .

14 rue Garibaldi Lille 59155 Nord Hauts-de-France +33 6 31 41 90 24 contact.lehangart@gmail.com

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English :

Exhibition Opening

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### Mauve Memories: In the Footsteps of LGBTQIA+ Poets

**Poetic posters** will highlight forgotten, overlooked, or marginalized figures in **queer poetry** _**queer**_ poetry prior to the 21st century to celebrate their legacy. Come discover them with artist **Jay Damages** and poet **Angèle Lewis** over a drink!

On the agenda: a presentation of the project, readings, and toasts!

L’événement Vernissage de l’exposition Mémoire mauve sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+ Lille a été mis à jour le 2026-08-06 par Hauts-de-France Tourisme