VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PSYCHÉDÉLIQUE Nébian
vendredi 7 août 2026 · Nébian
Informations pratiques
Nébian
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PSYCHÉDÉLIQUE
Nébian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Vernissage des tableaux d’Olivier Salfati, peintre anciennement basé sur le Domaine de la Tour
Vernissage des tableaux d’Olivier SALFATI, peintre anciennement basé sur le Domaine de la Tour et qui, après son évanouissement précipité, avait légué une bonne partie des œuvres réalisées sur place. Peintures très colorées aux techniques innovantes ; beaucoup d’abstraction mis à part quelques vanités impressionnantes. .
Nébian 34800 Hérault Occitanie domainedelatour34800@gmail.com
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English :
Opening reception for the paintings of Olivier Salfati, an artist formerly based at the Domaine de la Tour
L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PSYCHÉDÉLIQUE Nébian a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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