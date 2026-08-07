Informations pratiques

Nébian

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PSYCHÉDÉLIQUE

Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Vernissage des tableaux d’Olivier Salfati, peintre anciennement basé sur le Domaine de la Tour

Vernissage des tableaux d’Olivier SALFATI, peintre anciennement basé sur le Domaine de la Tour et qui, après son évanouissement précipité, avait légué une bonne partie des œuvres réalisées sur place. Peintures très colorées aux techniques innovantes ; beaucoup d’abstraction mis à part quelques vanités impressionnantes. .

Nébian 34800 Hérault Occitanie domainedelatour34800@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening reception for the paintings of Olivier Salfati, an artist formerly based at the Domaine de la Tour

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PSYCHÉDÉLIQUE Nébian a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS