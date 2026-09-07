Informations pratiques

Vernissage de l’exposition « Si c’est là son temps, quand viendra-t-il sinon en son temps ? » de Renaud Auguste-Dormeuil Dimanche 20 septembre, 15h00 Domaine de Chamarande Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’œuvre de Renaud Auguste-Dormeuil s’impose comme un point d’ancrage particulièrement pertinent pour interroger les notions de réemploi et de re-création : Comment transformer des objets du patrimoine artistique sans en altérer la portée initiale, tout en leur conférant un sens renouvelé ?

À l’Orangerie, l’artiste présentera notamment une série d’œuvres réalisées à partir de tapisseries d’Aubusson acquises au fil de ses recherches. Datant des XVIIe et XVIIIe siècles, ces pièces témoignent du savoir-faire exceptionnel des artisans de leur temps et incarnent l’une des expressions majeures de l’histoire de l’art. En intervenant directement sur ces tapisseries anciennes, Renaud Auguste-Dormeuil leur offre une nouvelle lecture. À chaque œuvre est associé un événement historique marquant de l’époque dont elle est issue. La carte exacte du ciel visible dans la nuit pendant laquelle l’évènement s’est déroulé a été reconstituée, puis intégrée à même la tapisserie d’origine. Ces interventions, semblables à des palimpsestes contemporains, superposent les temporalités et invitent à un dialogue entre patrimoine et création, et à une réflexion sur l’Histoire et le temps.

Le titre de l’exposition est inspiré par un vers du poème Lorsque viendra le printemps de Fernando Pessoa.

* En partenariat avec le Centre Pompidou.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Domaine départemental de Chamarande inaugure cette nouvelle exposition monographique à 15H, RDV à l’orangerie.

Le vernissage sera suivi par l’activation de l’installation I Will Keep A Light Burning dans la prairie à la tombée de la nuit.

Domaine de Chamarande 38 Rue du Commandant Maurice Arnoux, 91730 Chamarande, France Chamarande 91730 Essonne Île-de-France 0160825201 http://www.chamarande.essonne.fr Château acquis au XIXe siècle par Anthony Boucicaut, fils d’Aristide Boucicaut qui devint propriétaire du Bon Marché en 1852. Édifice représentatif de l’architecture du XVIIe siècle. Situé à 30 km d’Évry et à 35 km au sud de Paris, le site est accessible par RER C – station Chamarande (à 200 m du Domaine) ou N20, entre Arpajon et Étampes – sortie Étréchy-Chamarande. Site accessible aux personnes à mobilité réduite avec un parking dédié.

Exposition « Si c’est là son temps, quand viendra-t-il sinon en son temps ? » de Renaud Auguste-Dormeuil

© Renaud Auguste-Dormeuil, Tapisserie dite « Le saut dans le vide : ciel du 16 octobre 1793, 2024 – AM 2025-505 – Simulation. Prêt du Centre Pompidou © Renaud Auguste-Dormeuil