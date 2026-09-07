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Vernissage de l’exposition « Si c’est là son temps, quand viendra-t-il sinon en son temps ? » de Renaud Auguste-Dormeuil, Domaine de Chamarande, Chamarande

dimanche 20 septembre 2026 · Domaine de Chamarande · Chamarande

Vernissage de l’exposition « Si c’est là son temps, quand viendra-t-il sinon en son temps ? » de Renaud Auguste-Dormeuil, Domaine de Chamarande, Chamarande

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine de Chamarande
Adresse
38 Rue du Commandant Maurice Arnoux, 91730 Chamarande, France
Ville
91730 Chamarande
Département
Essonne

Vernissage de l’exposition « Si c’est là son temps, quand viendra-t-il sinon en son temps ? » de Renaud Auguste-Dormeuil Dimanche 20 septembre, 15h00 Domaine de Chamarande Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’œuvre de Renaud Auguste-Dormeuil s’impose comme un point d’ancrage particulièrement pertinent pour interroger les notions de réemploi et de re-création : Comment transformer des objets du patrimoine artistique sans en altérer la portée initiale, tout en leur conférant un sens renouvelé ?
À l’Orangerie, l’artiste présentera notamment une série d’œuvres réalisées à partir de tapisseries d’Aubusson acquises au fil de ses recherches. Datant des XVIIe et XVIIIe siècles, ces pièces témoignent du savoir-faire exceptionnel des artisans de leur temps et incarnent l’une des expressions majeures de l’histoire de l’art. En intervenant directement sur ces tapisseries anciennes, Renaud Auguste-Dormeuil leur offre une nouvelle lecture. À chaque œuvre est associé un événement historique marquant de l’époque dont elle est issue. La carte exacte du ciel visible dans la nuit pendant laquelle l’évènement s’est déroulé a été reconstituée, puis intégrée à même la tapisserie d’origine. Ces interventions, semblables à des palimpsestes contemporains, superposent les temporalités et invitent à un dialogue entre patrimoine et création, et à une réflexion sur l’Histoire et le temps.
Le titre de l’exposition est inspiré par un vers du poème Lorsque viendra le printemps de Fernando Pessoa.
* En partenariat avec le Centre Pompidou.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Domaine départemental de Chamarande inaugure cette nouvelle exposition monographique à 15H, RDV à l’orangerie.
Le vernissage sera suivi par l’activation de l’installation I Will Keep A Light Burning dans la prairie à la tombée de la nuit.

Domaine de Chamarande 38 Rue du Commandant Maurice Arnoux, 91730 Chamarande, France Chamarande 91730 Essonne Île-de-France 0160825201 http://www.chamarande.essonne.fr Château acquis au XIXe siècle par Anthony Boucicaut, fils d’Aristide Boucicaut qui devint propriétaire du Bon Marché en 1852. Édifice représentatif de l’architecture du XVIIe siècle. Situé à 30 km d’Évry et à 35 km au sud de Paris, le site est accessible par RER C – station Chamarande (à 200 m du Domaine) ou N20, entre Arpajon et Étampes – sortie Étréchy-Chamarande. Site accessible aux personnes à mobilité réduite avec un parking dédié.
Exposition « Si c’est là son temps, quand viendra-t-il sinon en son temps ? » de Renaud Auguste-Dormeuil

© Renaud Auguste-Dormeuil, Tapisserie dite « Le saut dans le vide : ciel du 16 octobre 1793, 2024 – AM 2025-505 – Simulation. Prêt du Centre Pompidou © Renaud Auguste-Dormeuil

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