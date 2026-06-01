vernissage de l’exposition Sylvia Sleigh, Musée Rath, Genève

vernissage de l’exposition Sylvia Sleigh Vendredi 5 juin, 18h00 Musée Rath

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Le MAMCO et le Musée d’art et d’histoire ont le plaisir de vous convier au vernissage des expositions Sylvia Sleigh et Refaire Collection.

Le MAMCO et le Musée d’art et d’histoire (MAH) ont le plaisir de vous convier au vernissage de deux expositions majeures déployées sur les deux niveaux du Musée Rath, proposant un dialogue inédit entre une rétrospective monographique et un projet collectif contemporain.

L’exposition rend d’abord hommage à Sylvia Sleigh (1916-2010), artiste britannique pionnière du réalisme féministe. À travers une sélection significative de ses peintures, le parcours retrace son engagement à subvertir les codes de la représentation, notamment en inversant le regard traditionnel porté sur le corps masculin et féminin.

En écho à ce travail historique, le projet Refaire collection investit le second niveau avec une approche polygraphique et contemporaine. Cette seconde proposition invite à une relecture critique et féministe des canons de l’histoire de l’art, interrogeant les récits établis et la place des femmes dans les musées. Ensemble, ces deux volets offrent une réflexion puissante sur la visibilité, le genre et la mémoire artistique.

Programme des prises de paroles officielles, dès 18h

Marc-Olivier Wahler, directeur du MAH

Lionel Bovier, directeur du MAMCO

Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat

Joëlle Bertossa, Conseillère administrative

Entrée libre et gratuite

Musée Rath Place de Neuve 1, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 33 40 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/musee-rath/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-rath/ Ouvert uniquement durant les expositions temporaires

Découvrez la nouvelle exposition du MAMCO au musée RATH

MAMCO x MAH – Sleigh_Sylvia_Imperial Nude, Paul Rosano, 1975.jpg