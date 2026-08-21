Vernissage de l’oeuvre Figures de passage autour d’un apéro du patrimoine à Génos – GENOS Génos

Informations pratiques

Génos

Vernissage de l’oeuvre Figures de passage autour d’un apéro du patrimoine à Génos –

GENOS Bord du lac Génos Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 19:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Vernissage de l’œuvre immersive Figures de passage de l’artiste Laurent Valera.

Performance participative et expérientielle, activation des masques en feutre de laine.

Venez vivre une expérience unique dans un cadre exceptionnel autour d’un apéro du patrimoine avec de bons produits locaux !

Dans le cadre du Mois du Patrimoine .

GENOS Bord du lac Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Opening of the immersive artwork Figures de passage by artist Laurent Valera.

An interactive and experiential performance featuring wool felt masks.

Come enjoy a unique experience in an exceptional setting over a heritage-themed aperitif featuring delicious local products!

L’événement Vernissage de l’oeuvre Figures de passage autour d’un apéro du patrimoine à Génos – Génos a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65