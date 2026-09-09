Vernissage de « Opposons, résistons ! », centre d’arts Fernand Léger, Port-de-Bouc

Informations pratiques

Vernissage de « Opposons, résistons ! » Samedi 19 septembre, 13h00 centre d’arts Fernand Léger Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

La nouvelle exposition participative du collectif “Les Nouveaux Collectionneurs” s’intéresse à la notion polysémique de Résistance à travers la présentation d’œuvres de la collection municipale de Port de Bouc, d’emprunts à l’Artothèque Métropolitaine de Miramas, au FRAC Sud et au Musée Ziem de Martigues, mais aussi la restitution de résidence d’Olivier Bémer dans le cadre de la biennale des imaginaires numériques Chroniques, ainsi que de Johanna Cartier et Sébastien Schnyder sélectionnés pour le festival des Arts Ephémères- Itinérances. La question de la résistance représente un élément essentiel de tous les combats contre les diktats et injustices, les obstacles dressés sur la route des progrès humains, sociaux, voire sociétaux. Si elle demeure le fer de lance des luttes ouvrières, elle invite à s’opposer à la pollution imposée par de grands groupes industriels, par certains pays et malheureusement aussi par une partie d’une Humanité inconsciente des périls écologiques qu’encourt notre planète à cause de leur insouciance . Depuis trop peu de temps, elle offre aussi les moyens aux femmes de combattre le patriarcat qui domine encore le monde. Enfin l’art, domaine du rêve et de tous les possibles, et notamment l’art contemporain, se doit de résister contre l’ordre établi par les impénitents de l’immobilisme dont les théories passéistes contredisent pleinement le fondement même de la définition de l’art. L’art manifeste souvent une forme de « Résistance » permettant de contrecarrer les tourments de la vie, cette vie symbolisant dans la nature l’apogée de la résistance à travers son opposition à la mort et au néant.

centre d’arts Fernand Léger 1 avenue du général de Gaulle 13110 Port-de-Bouc Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442406519 https://www.centrefernandleger.com/

La nouvelle exposition participative du collectif “Les Nouveaux Collectionneurs” s’intéresse à la notion polysémique de Résistance à travers la présentation d’œuvres de la collection municipale de de…

© Françoise Borel