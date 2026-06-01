Vernissage d’exposition MOZAÏQUES, Villa Dutoit, Genève
Vernissage d’exposition MOZAÏQUES, Villa Dutoit, Genève vendredi 5 juin 2026.
Vernissage d’exposition MOZAÏQUES Vendredi 5 juin, 18h30 Villa Dutoit
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:30:00+02:00
Adriana Passini
Frédérique Haessig
Érica Mugny
…et si nous faisions une exposition ensemble ? Puisque, nos passions communes pour la liberté d’expression poétique et la nature, où nous puisons notre énergie créatrice, nous relie les unes aux autres.
Adriana Passini, gravures
L’aventure avec la gravure a commencé au Québec en 2007. Puis, à l’atelier du Poisson Bouge à Châtelaine, Adriana s’est très vite familiarisée avec les différentes techniques. Ses traits au pinceau ou à la plume sont spontanés, souvent en mouvement. Le non figuratif lui laisse plus de liberté.
À son actif, plusieurs expositions et en 2025, illustration de deux livres aux Éditions des Sables.
Frédérique Haessig, sculptures
La pierre, si solide et si fragile à la fois, nous amène à l’écoute subtile de qui nous sommes, de ce qui est là, et permet de (re)trouver notre imaginaire.
Sculpter, c’est être captivé par le contact privilégié d’une matière à la fois dense et tendre. C’est aussi établir un dialogue avec le matériau, libérer une forme dans un bloc et de la projeter dans l’espace.
Érica Mugny, peintures
Ex-enseignante, elle est conteuse amateure, peint depuis 2016, a illustré deux recueils de poésie, Ecaille de tortue (éditions Encre Fraîche) et Chaos (éditions des Sables).Elle a exposé à plusieurs reprises.
Elle aime donner libre cours à ses débordements en utilisant toutes sortes de techniques mixtes.
…et les invité.e.s :
Aurélie Surbeck; Mattéo Zimmermann; Simona Bocchi
Exposition du samedi 6 au dimanche 21 juin 2026
Vernissage le vendredi 5 juin à 18h30
Ouverture de l’exposition du mercredi au dimanche entre 14h et 18h
Présence des artistes les samedis et dimanches
Vernissage: 5.06.2026, à 18h30
Villa Dutoit Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 Genève Genève 1209 +41 22 733 05 75 http://www.villadutoit.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/villa-dutoit/
Exposition proposée par la Villa Dutoit (5, ch. Gilbert-Trolliet / 1209 Genève) du samedi 6 juin au dimanche 21 juin 2026. Vernissage vendredi 5 juin à 18h30
DR
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