Vernissage et présentation Au coeur du Patrimoine Rodez
jeudi 17 septembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Vernissage et présentation Au coeur du Patrimoine
41 Rue Béteille Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-17
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Vernissage de 3 expositions Au coeur du Patrimoine , organisé par la Maison de Ma Région.
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, découvrez Au cœur du patrimoine , des expositions qui croise les regards de la Fondation du Patrimoine, de la photographe Florence Castelbou et de la Région Occitanie. À travers trois expositions photographiques et un cycle de conférences, partez à la découverte des richesses du patrimoine régional, de l’eau aux monuments emblématiques de l’Aveyron, et des enjeux de leur préservation.
Jeudi 17 Septembre à 18h30 venez découvrir ce que les partenaires vous proposent lors du vernissage à la Maison de Ma Région à Rodez ! .
41 Rue Béteille Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 61 39 69 12
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English :
Opening of three exhibitions titled “Au coeur du Patrimoine,” organized by the Maison de Ma Région.
L’événement Vernissage et présentation Au coeur du Patrimoine Rodez a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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