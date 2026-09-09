Informations pratiques

Rodez

Vernissage et présentation Au coeur du Patrimoine

41 Rue Béteille Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Vernissage de 3 expositions Au coeur du Patrimoine , organisé par la Maison de Ma Région.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, découvrez Au cœur du patrimoine , des expositions qui croise les regards de la Fondation du Patrimoine, de la photographe Florence Castelbou et de la Région Occitanie. À travers trois expositions photographiques et un cycle de conférences, partez à la découverte des richesses du patrimoine régional, de l’eau aux monuments emblématiques de l’Aveyron, et des enjeux de leur préservation.

Jeudi 17 Septembre à 18h30 venez découvrir ce que les partenaires vous proposent lors du vernissage à la Maison de Ma Région à Rodez ! .

41 Rue Béteille Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 61 39 69 12

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English :

Opening of three exhibitions titled “Au coeur du Patrimoine,” organized by the Maison de Ma Région.

L’événement Vernissage et présentation Au coeur du Patrimoine Rodez a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)