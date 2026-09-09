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Vernissage et présentation Au coeur du Patrimoine Rodez

jeudi 17 septembre 2026 · Rodez

Vernissage et présentation Au coeur du Patrimoine Rodez

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Adresse
41 Rue Béteille
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Vernissage et présentation Au coeur du Patrimoine

41 Rue Béteille Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-17
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Vernissage de 3 expositions Au coeur du Patrimoine , organisé par la Maison de Ma Région.
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, découvrez Au cœur du patrimoine , des expositions qui croise les regards de la Fondation du Patrimoine, de la photographe Florence Castelbou et de la Région Occitanie. À travers trois expositions photographiques et un cycle de conférences, partez à la découverte des richesses du patrimoine régional, de l’eau aux monuments emblématiques de l’Aveyron, et des enjeux de leur préservation.
Jeudi 17 Septembre à 18h30 venez découvrir ce que les partenaires vous proposent lors du vernissage à la Maison de Ma Région à Rodez !   .

41 Rue Béteille Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 61 39 69 12 

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English :

Opening of three exhibitions titled “Au coeur du Patrimoine,” organized by the Maison de Ma Région.

L’événement Vernissage et présentation Au coeur du Patrimoine Rodez a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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