Vernissage et rencontre avec Ni Liang, Bibliothèque de Genève, Genève

Vernissage et rencontre avec Ni Liang Vendredi 24 avril, 18h00 Bibliothèque de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T20:30:00+02:00

Vernissage de l’exposition des sixième et septième édition du prix Imageless Dummy Photobooks Awards présentant 50 maquettes de livres d’auteur·es en provenance de Chine.

A 18h30, rencontre en anglais avec le photographe, curateur et éditeur Ni Liang (倪梁), fondateur d’Imageless.

En aidant les photographes passionné·es à mieux se faire connaître, le prix Imageless Dummy Photobooks Awards (IDPA) vise à soutenir leur évolution dans le domaine de la photographie, tout en encourageant davantage de créateur·ices à produire des zines DIY et à explorer les possibilités infinies des supports imprimés. Dans la lignée de la vision d’Imageless visant à accroître la représentation des photographes chinois·es, le prix IDPA est réservé aux personnes d’origine chinoise, ayant un héritage culturel chinois et/ou dont le travail porte sur la Chine ou ses diasporas à travers le monde. Cette exposition est une occasion unique de découvrir, pour la première fois en Suisse, les 50 maquettes de livres issues des 6e et 7e éditions du prix Imageless Dummy Photobooks Awards, et de rencontrer l’un des éditeurs de livres photographiques chinois les plus importants.

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.centrephotogeneve.ch/fr/events/vernissage-et-rencontre-avec-ni-liang »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

Rencontrez le photographe, curateur et éditeur Ni Liang pour une discussion sur la photographie chinoise contemporaine, et découvrez 50 maquette de livres.

Impermanent Instant © Li Jun