Vernissage exposition Babeth Dumas | Café Grenouille Langeac
Vernissage exposition Babeth Dumas | Café Grenouille Langeac samedi 2 mai 2026.
Langeac
Vernissage exposition Babeth Dumas | Café Grenouille
2 place de la halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Tout comme ma cuisine, venez savourez mes tableaux colorés . Une exposition comme une musique pour les yeux et une ponctuation poétique .
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2 place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes grenouillecafe@gmail.com
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English :
Just like my cooking, come and enjoy my colorful paintings. An exhibition like music for the eyes and poetic punctuation .
L’événement Vernissage exposition Babeth Dumas | Café Grenouille Langeac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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