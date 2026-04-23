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Vernissage exposition Babeth Dumas | Café Grenouille Langeac

Vernissage exposition Babeth Dumas | Café Grenouille Langeac samedi 2 mai 2026.

Adresse : 2 place de la halle

Ville : 43300 Langeac

Département : Haute-Loire

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Langeac

Vernissage exposition Babeth Dumas | Café Grenouille

2 place de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Tout comme ma cuisine, venez savourez mes tableaux colorés . Une exposition comme une musique pour les yeux et une ponctuation poétique .
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2 place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   grenouillecafe@gmail.com

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English :

Just like my cooking, come and enjoy my colorful paintings. An exhibition like music for the eyes and poetic punctuation .

L’événement Vernissage exposition Babeth Dumas | Café Grenouille Langeac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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