Langeac

Vernissage exposition Babeth Dumas | Café Grenouille

2 place de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Tout comme ma cuisine, venez savourez mes tableaux colorés . Une exposition comme une musique pour les yeux et une ponctuation poétique .

.

2 place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes grenouillecafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Just like my cooking, come and enjoy my colorful paintings. An exhibition like music for the eyes and poetic punctuation .

L’événement Vernissage exposition Babeth Dumas | Café Grenouille Langeac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier