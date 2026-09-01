UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-André

VERNISSAGE EXPOSITION BERNARD DELALAING Saint-André

vendredi 25 septembre 2026 · Saint-André

VERNISSAGE EXPOSITION BERNARD DELALAING Saint-André

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Hôtel de ville
Ville
66690 Saint-André
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-André

VERNISSAGE EXPOSITION BERNARD DELALAING

Hôtel de ville Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Vernissage
  .

Hôtel de ville Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 23 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement VERNISSAGE EXPOSITION BERNARD DELALAING Saint-André a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

À voir aussi à Saint-André (Pyrénées-Orientales)