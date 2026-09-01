AGENDA · Saint-André
VERNISSAGE EXPOSITION BERNARD DELALAING Saint-André
vendredi 25 septembre 2026 · Saint-André
Informations pratiques
Saint-André
VERNISSAGE EXPOSITION BERNARD DELALAING
Hôtel de ville Saint-André Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Vernissage
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Hôtel de ville Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 23 23
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English :
L’événement VERNISSAGE EXPOSITION BERNARD DELALAING Saint-André a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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