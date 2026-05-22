Vernissage exposition Conversation avec le jour Troyes
Vernissage exposition Conversation avec le jour Troyes jeudi 25 juin 2026.
Troyes
Vernissage exposition Conversation avec le jour
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25 20:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Et si le regard ne passait pas seulement par les yeux ?
Cet été, Bertrand-Loïc revient au Rucher Créatif avec une nouvelle exposition de poèmes-images aussi sensible que surprenante. Auteur et photographe non-voyant, il capture au smartphone des éclats de lumière, des contre-jours et des instants d’émerveillement… avant de leur donner une seconde vie en poésie.
Entre images et vers inspirés des classiques, cette exposition raconte autrement la quête d’autonomie face au handicap, avec beaucoup de délicatesse, de curiosité et de lumière.
Au programme une performance interactive au format Pecha Kucha + un temps d’échange avec le public. Une expo à voir… et à ressentir. .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vernissage exposition Conversation avec le jour Troyes a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Drag & Queens Troyes 22 mai 2026
- GERALD DAHAN LE TROYES FOIS PLUS Troyes 23 mai 2026
- Lyliane Mosca en dédicace Troyes 23 mai 2026
- Ecrire des haïkus au musée, musee d’Art Moderne Donation Pierre et Denise Lévy, Troyes 23 mai 2026
- Déambulations poétiques, Musée d’Art Moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy, Troyes 23 mai 2026