Troyes

Vernissage exposition Conversation avec le jour

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 20:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Et si le regard ne passait pas seulement par les yeux ?

Cet été, Bertrand-Loïc revient au Rucher Créatif avec une nouvelle exposition de poèmes-images aussi sensible que surprenante. Auteur et photographe non-voyant, il capture au smartphone des éclats de lumière, des contre-jours et des instants d’émerveillement… avant de leur donner une seconde vie en poésie.



Entre images et vers inspirés des classiques, cette exposition raconte autrement la quête d’autonomie face au handicap, avec beaucoup de délicatesse, de curiosité et de lumière.



Au programme une performance interactive au format Pecha Kucha + un temps d’échange avec le public. Une expo à voir… et à ressentir. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

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English :

L’événement Vernissage exposition Conversation avec le jour Troyes a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne