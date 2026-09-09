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AGENDA · Saintes

Vernissage exposition Eclats d’ombre Place de l’Échevinage Saintes

samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Échevinage · Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Place de l'Échevinage
Adresse
Médiathèque François Mitterrand
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Vernissage exposition Eclats d’ombre

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Vernissage de l’exposition du photographe Tonnymiles;
  .

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39 

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English :

Opening reception for photographer Tonnymiles’ exhibition;

L’événement Vernissage exposition Eclats d’ombre Saintes a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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