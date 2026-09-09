Vernissage exposition Eclats d’ombre Place de l’Échevinage Saintes

Informations pratiques

Saintes

Vernissage exposition Eclats d’ombre

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Vernissage de l’exposition du photographe Tonnymiles;

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Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39

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English :

Opening reception for photographer Tonnymiles’ exhibition;

L’événement Vernissage exposition Eclats d’ombre Saintes a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge