Informations pratiques

Granville

Vernissage Exposition

52 Rue des Juifs Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:30:00

fin : 2026-07-28 21:30:00

Date(s) :

2026-07-28

GALERIE MASCARET

Vernissage exposition de peintures et sculptures

Artiste Peintre Sylvie TOUZERY

Artiste sculpteure Nathalie Camoin-Chanet .

52 Rue des Juifs Granville 50400 Manche Normandie +33 7 87 83 03 66 olivierdumas@galeriemascaret.fr

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English : Vernissage Exposition

L’événement Vernissage Exposition Granville a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Granville Terre et Mer