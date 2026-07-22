AGENDA · Granville
Vernissage Exposition Granville
mardi 28 juillet 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Vernissage Exposition
52 Rue des Juifs Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-07-28 21:30:00
Date(s) :
2026-07-28
GALERIE MASCARET
Vernissage exposition de peintures et sculptures
Artiste Peintre Sylvie TOUZERY
Artiste sculpteure Nathalie Camoin-Chanet .
52 Rue des Juifs Granville 50400 Manche Normandie +33 7 87 83 03 66 olivierdumas@galeriemascaret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vernissage Exposition
L’événement Vernissage Exposition Granville a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Bijoux Atelier pour enfants Chez Tatie Granville 22 juillet 2026
- Visite commentée spéciale enfants Polo, raconte moi le port de pêche Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville 22 juillet 2026
- Visite commentée pour les enfants Pirates et Corsaires, à l’assaut des remparts ! Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville 22 juillet 2026
- Expérience de Destination je créé mon cyanotype avec les fleurs du Jardin Christian Dior Musée Christian Dior Granville 22 juillet 2026
- Festival de Voiles Sailorz haolen sunset tour Granville 22 juillet 2026