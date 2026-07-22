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AGENDA · Granville

Vernissage Exposition Granville

mardi 28 juillet 2026 · Granville

Vernissage Exposition Granville

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
52 Rue des Juifs
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Vernissage Exposition

52 Rue des Juifs Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-07-28 21:30:00

Date(s) :
2026-07-28

GALERIE MASCARET
Vernissage exposition de peintures et sculptures
Artiste Peintre Sylvie TOUZERY
Artiste sculpteure Nathalie Camoin-Chanet   .

52 Rue des Juifs Granville 50400 Manche Normandie +33 7 87 83 03 66  olivierdumas@galeriemascaret.fr

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English : Vernissage Exposition

L’événement Vernissage Exposition Granville a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Granville Terre et Mer

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