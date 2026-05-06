Vernissage exposition Le ciel dans la poche, Le Nautilus, Perpignan

Vernissage exposition Le ciel dans la poche Mardi 12 mai, 18h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T18:00:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T18:00:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Pendant plusieurs mois, des ateliers photographiques menés par Virginie Demorget, ont réuni des personnes accueillies à la Boutique Solidarité de Perpignan et des travailleurs sociaux, engagés à la même hauteur dans une pratique commune. Ensemble, ils ont expérimenté différentes techniques : portraits à l’afghan box, tirages en cyanotype, prises de vue au jetable argentique.

Les images qui en résultent portent les traces de ces expériences : gestes partagés, essais, détours, accidents. Peu à peu, elles se sont éloignées de la simple représentation pour devenir plus suggestives, laissant apparaitre des formes plus intimes. Elles ne racontent pas frontalement, mais évoquent, déplacent, ouvrent.

L’exposition rassemble ces fragments qui se répondent.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

Pendant plusieurs mois, des ateliers photographiques menés par Virginie Demorget, ont réuni des personnes qui ont expérimenté différentes techniques : portraits à l’afghan box, tirages cyanotype, …