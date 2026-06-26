Vernissage exposition photo Ce qui couvre Centre d’art image/imatge Orthez

Orthez

Vernissage exposition photo Ce qui couvre

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Lucie Malbéqui s’intéresse aux couvre-chefs populaires et notamment au béret basco- béarnais elle observe ses contextes d’usages et collecte les gestes ancestraux liés à sa fabrication tout en les reliant à des considérations contemporaines. Ce travail d’enquête l’a conduite à collaborer étroitement avec Sara Goupy, fondatrice de Barnabé, la manufacture de bérets d’Orthez ainsi qu’avec des personnes détentrices de savoirs liés à la transformation de la laine (filage, tissage, feutrage…).

L’artiste, les élèves et d’autres complices viendront activer les œuvres d’une façon qui pourrait vous surprendre ! Grâce à ces protagonistes complices et aux visiteur·ices, l’exposition déambulera en musique dans les rues d’Orthez… .

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12

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English : Vernissage exposition photo Ce qui couvre

L’événement Vernissage exposition photo Ce qui couvre Orthez a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn