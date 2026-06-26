UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vernissage exposition photo Ce qui couvre Centre d’art image/imatge Orthez

Vernissage exposition photo Ce qui couvre Centre d’art image/imatge Orthez

Vernissage exposition photo Ce qui couvre Centre d’art image/imatge Orthez jeudi 2 juillet 2026.

Lieu
Centre d'art image/imatge
Adresse
3 rue de Billère
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Orthez

Vernissage exposition photo Ce qui couvre

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Lucie Malbéqui s’intéresse aux couvre-chefs populaires et notamment au béret basco- béarnais elle observe ses contextes d’usages et collecte les gestes ancestraux liés à sa fabrication tout en les reliant à des considérations contemporaines. Ce travail d’enquête l’a conduite à collaborer étroitement avec Sara Goupy, fondatrice de Barnabé, la manufacture de bérets d’Orthez ainsi qu’avec des personnes détentrices de savoirs liés à la transformation de la laine (filage, tissage, feutrage…).
L’artiste, les élèves et d’autres complices viendront activer les œuvres d’une façon qui pourrait vous surprendre ! Grâce à ces protagonistes complices et aux visiteur·ices, l’exposition déambulera en musique dans les rues d’Orthez…   .

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vernissage exposition photo Ce qui couvre

L’événement Vernissage exposition photo Ce qui couvre Orthez a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)