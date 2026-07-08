vendredi 2 octobre 2026 · à la médiathèque du centre culturel de la Maison du Savoir · Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

Vernissage Insectes et autres petites bêtes

à la médiathèque du centre culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-10-02

Vernissage de l’exposition Insectes et autres petites bêtes d’Arnaud Gosselin, à 18h, ce vendredi 2 Octobre !

Arnaud Gosselin fait de la photo depuis des années, sa passion pour la nature est née lorsqu’il était enfant, en vacances chez ses grands-parents où il passait le plus clair de mon temps à pêcher, chercher, sauver, observer des tas de petites bestioles.

Au fil du temps il s’est retrouvé avant le lever du soleil sur le terrain, à rechercher les chaudes lumières matinales, et les gouttes de rosées recouvrant mes sujets favoris.

Ses fonds d’images se sont mis à devenir de plus en plus flous afin de mettre en valeur ses modèles. Il est le témoin privilégié du théâtre de la nature, et souhaite au travers de cette exposition tenir et partager avec nous une sorte de recueil d’instants d’émotions qu’elle lui procure lorsqu’il est en contact avec elle.

Une exposition à découvrir du 2 Octobre jusqu’au 18 décembre !

Gratuit et visible pendant les heures d’ouverture

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à la médiathèque du centre culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir.fr

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English :

Opening reception for Arnaud Gosselin’s exhibition “Insects and Other Little Creatures,” at 6 p.m. this Friday, October 2!

Arnaud Gosselin has been taking photos for years, and his passion for nature began when he was a child, on vacation at his grandparents’ house, where he spent most of his time fishing, searching for, rescuing, and observing all sorts of little creatures.

Over time, he found himself out in the field before sunrise, %E0 seeking out the warm morning light and the dewdrops covering his favorite subjects.

His backgrounds began to grow increasingly blurred in order to highlight his subjects. He is a privileged witness to nature’s theater, and through this exhibition, he hopes to preserve and share with us a collection of the emotional moments that nature evokes in him when he is in contact with it.

An exhibition to discover from October 2 through December 18!

Free admission and open during regular business hours

L’événement Vernissage Insectes et autres petites bêtes Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65