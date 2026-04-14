Vernissage – Nature en vues, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Vernissage – Nature en vues Mardi 21 avril, 17h30 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T17:30:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T17:30:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00

Participez au vernissage de l’exposition Nature en vues – mardi 21 avril en présence de Nicolas Camoisson et des élèves de 4ème du collège Casimir Fidèle du Grand Parc.

L’exposition Nature en vues est visible du 1er avril au 12 juin 2026 – du mercredi au vendredi de 14h à 18h

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 33 89 46 03 »}]

Vernissage de l’exposition Nature en vues – le mardi 21 avril à 17h30 en présence de l’artiste Nicolas Camoisson et des élèves du collège Casimir Fidèle exposition vernissage

Nicolas Camoisson