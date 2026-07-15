Vernissage Comptoir des Lugues Pindères

Informations pratiques

Pindères

Vernissage

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez découvrir les toiles de Michel et Christine et échanger avec les artistes autour d’un verre.

L’exposition sera visible tout le mois d’août.

Venez découvrir les toiles de Michel et Christine et échanger avec les artistes autour d’un verre.

L’exposition sera visible tout le mois d’août. .

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com

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English : Vernissage

Come discover Michel and Christine’s paintings and chat with the artists over a drink.

The exhibition will be on display throughout the month of August.

L’événement Vernissage Pindères a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne