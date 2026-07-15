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Vernissage Comptoir des Lugues Pindères

samedi 1 août 2026 · Comptoir des Lugues · Pindères

Vernissage Comptoir des Lugues Pindères

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Comptoir des Lugues
Adresse
165 chemin de l'école
Ville
47700 Pindères
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Pindères

Vernissage

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Venez découvrir les toiles de Michel et Christine et échanger avec les artistes autour d’un verre.
L’exposition sera visible tout le mois d’août.
Venez découvrir les toiles de Michel et Christine et échanger avec les artistes autour d’un verre.
L’exposition sera visible tout le mois d’août.   .

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13  associationdeslugues@gmail.com

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English : Vernissage

Come discover Michel and Christine’s paintings and chat with the artists over a drink.
The exhibition will be on display throughout the month of August.

L’événement Vernissage Pindères a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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