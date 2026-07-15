Vernissage Comptoir des Lugues Pindères
samedi 1 août 2026 · Comptoir des Lugues · Pindères
Informations pratiques
Pindères
Vernissage
Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez découvrir les toiles de Michel et Christine et échanger avec les artistes autour d’un verre.
L’exposition sera visible tout le mois d’août.
Venez découvrir les toiles de Michel et Christine et échanger avec les artistes autour d’un verre.
L’exposition sera visible tout le mois d’août. .
Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vernissage
Come discover Michel and Christine’s paintings and chat with the artists over a drink.
The exhibition will be on display throughout the month of August.
L’événement Vernissage Pindères a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
À voir aussi à Pindères (Lot-et-Garonne)
- Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol Rieucourt Pindères 15 juillet 2026
- Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères 17 juillet 2026
- Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol Rieucourt Pindères 18 juillet 2026
- Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères 24 juillet 2026
- Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères 7 août 2026