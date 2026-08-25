VERNISSAGE ST-CYP’ART ODILE DE GUILLEBON & PIERRE BOURLON Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien
jeudi 29 octobre 2026 · Médiathèque Prosper Mérimée · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
VERNISSAGE ST-CYP’ART ODILE DE GUILLEBON & PIERRE BOURLON
Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 18:00:00
fin : 2026-10-29 23:59:00
Date(s) :
2026-10-29
JEUDI 29
VERNISSAGE ST-CYP’ART ODILE DE GUILLEBON & PIERRE BOURLON
18h-23h59 > Gratuit
Médiathèque Prosper Mérimée, 1 rue François Arago, SAINT-CYPRIEN, 66750
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Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70
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English :
THURSDAY, THE 29TH
ST-CYP’ART OPENING RECEPTION: ODILE DE GUILLEBON & PIERRE BOURLON
6:00 PM–11:59 PM > Free
Prosper Mérimée Media Center, 1 rue François Arago, SAINT-CYPRIEN, 66750
L’événement VERNISSAGE ST-CYP’ART ODILE DE GUILLEBON & PIERRE BOURLON Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-25 par OT DE SAINT CYPRIEN
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