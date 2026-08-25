UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Cyprien

VERNISSAGE ST-CYP’ART ODILE DE GUILLEBON & PIERRE BOURLON Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

jeudi 29 octobre 2026 · Médiathèque Prosper Mérimée · Saint-Cyprien

VERNISSAGE ST-CYP’ART ODILE DE GUILLEBON & PIERRE BOURLON Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque Prosper Mérimée
Adresse
1 rue François Arago
Ville
66750 Saint-Cyprien
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Cyprien

VERNISSAGE ST-CYP’ART ODILE DE GUILLEBON & PIERRE BOURLON

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 18:00:00
fin : 2026-10-29 23:59:00

Date(s) :
2026-10-29

JEUDI 29
VERNISSAGE ST-CYP’ART ODILE DE GUILLEBON & PIERRE BOURLON
18h-23h59 > Gratuit
Médiathèque Prosper Mérimée, 1 rue François Arago, SAINT-CYPRIEN, 66750
  .

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

THURSDAY, THE 29TH
ST-CYP’ART OPENING RECEPTION: ODILE DE GUILLEBON & PIERRE BOURLON
6:00 PM–11:59 PM > Free
Prosper Mérimée Media Center, 1 rue François Arago, SAINT-CYPRIEN, 66750

L’événement VERNISSAGE ST-CYP’ART ODILE DE GUILLEBON & PIERRE BOURLON Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-25 par OT DE SAINT CYPRIEN

À voir aussi à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)