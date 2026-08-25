VERNISSAGE ST-CYP’ART ODILE DE GUILLEBON & PIERRE BOURLON Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

VERNISSAGE ST-CYP’ART ODILE DE GUILLEBON & PIERRE BOURLON

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 18:00:00

fin : 2026-10-29 23:59:00

Date(s) :

2026-10-29

JEUDI 29

VERNISSAGE ST-CYP’ART ODILE DE GUILLEBON & PIERRE BOURLON

18h-23h59 > Gratuit

Médiathèque Prosper Mérimée, 1 rue François Arago, SAINT-CYPRIEN, 66750

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Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70

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English :

THURSDAY, THE 29TH

ST-CYP’ART OPENING RECEPTION: ODILE DE GUILLEBON & PIERRE BOURLON

6:00 PM–11:59 PM > Free

Prosper Mérimée Media Center, 1 rue François Arago, SAINT-CYPRIEN, 66750

L’événement VERNISSAGE ST-CYP’ART ODILE DE GUILLEBON & PIERRE BOURLON Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-25 par OT DE SAINT CYPRIEN