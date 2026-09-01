Vernissage : un nouveau café-atelier d’arts créatifs ouvre ses portes Artichaut PARIS 18

Informations pratiques

Un mois après son ouverture, Artichaut, café-atelier de pratiques artistiques fondé par deux sœurs issues d’une famille d’artistes, célèbre son arrivée sur la butte. Le temps d’une soirée, l’atelier se visite librement : les créations réalisées par les premières semaines de participants sont exposées, les fondatrices font découvrir les cinq disciplines de la maison (aquarelle, dessin et pastel, gravure sur lino, broderie, mosaïque), et des petites activités artistiques sont prévues.

L’occasion de découvrir un nouveau lieu culturel de proximité dans le 18e, où l’on pratique l’art à la carte, sans niveau requis, autour d’un café. Entrée libre.

Soirée d’ouverture d’un café-atelier fondé par deux sœurs : créations à découvrir et rencontre avec les fondatrices, entrée libre.

Le jeudi 17 septembre 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T18:00:00+02:00_2026-09-17T22:00:00+02:00

Artichaut 82 rue Lamarck 75018 PARIS 18

https://atelierartichaut.fr +33756821099 claire@atelierartichaut.fr



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