Véronic DiCaire

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 50 – 50 – 64 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:00:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Dans ce nouveau spectacle, entourée de ses musiciens en live, elle révèle une facette plus personnelle et met l’émotion au premier plan.



Entre imitations, humour et performances musicales intenses, Véronic DiCaire offre une expérience où chaque voix dévoile une part d’elle.



Un show unique, vibrant et authentique, qui rapproche le public au plus près de son univers. Une soirée à ne pas manquer. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Véronic DiCaire Troyes a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne