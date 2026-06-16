Véronique Gens Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement
Véronique Gens Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement vendredi 12 février 2027.
Marseille 7e Arrondissement
Véronique Gens
Vendredi 12 février 2027 de 20h à 22h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 24 – 24 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:00:00
fin : 2027-02-12 22:00:00
Date(s) :
2027-02-12
Comme la marseillaise Régine Crespin, Véronique Gens s’amuse et nous ravit dans le répertoire léger et délicat du Mozart des Champs-Élysées .
Véronique Gens, soprano
Federico Tibone, direction
Orchestre Philharmonique de Marseille
Son timbre émouvant et sa technique éprouvée ont fait merveille dans la musique baroque. Après une Elvire inoubliable au Festival d’Aix avec Abbado, Véronique Gens a incarné les héroïnes mozartiennes dans les grands théâtres du monde.
Puis sa voix s’est élargie et elle s’est frottée aux personnages tragiques. Son amour des grands textes lui a aussi ouvert la porte des trésors de sensibilité contenus dans la mélodie française.
Elle vient d’enregistrer un disque entièrement consacré aux airs de Jacques Offenbach dont certains sont inédits.
PROGRAMME
OFFENBACH
Airs et extraits symphoniques de
La belle Hélène
La Périchole
La Duchesse de Gerolstein
La Vie parisienne
Robinson Crusoé
Le Voyage dans la lune
Les Contes d’Hoffmann
La Gaîté parisienne .
Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com
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English :
Like the Marseille native Régine Crespin, Véronique Gens delights in and enchants us with the light and delicate repertoire of the “Mozart of the Champs-Élysées.”
L’événement Véronique Gens Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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