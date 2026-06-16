Véronique Gens Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Véronique Gens

Vendredi 12 février 2027 de 20h à 22h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:00:00

fin : 2027-02-12 22:00:00

Date(s) :

2027-02-12

Comme la marseillaise Régine Crespin, Véronique Gens s’amuse et nous ravit dans le répertoire léger et délicat du Mozart des Champs-Élysées .

Véronique Gens, soprano

Federico Tibone, direction

Orchestre Philharmonique de Marseille



Son timbre émouvant et sa technique éprouvée ont fait merveille dans la musique baroque. Après une Elvire inoubliable au Festival d’Aix avec Abbado, Véronique Gens a incarné les héroïnes mozartiennes dans les grands théâtres du monde.

Puis sa voix s’est élargie et elle s’est frottée aux personnages tragiques. Son amour des grands textes lui a aussi ouvert la porte des trésors de sensibilité contenus dans la mélodie française.

Elle vient d’enregistrer un disque entièrement consacré aux airs de Jacques Offenbach dont certains sont inédits.





PROGRAMME



OFFENBACH

Airs et extraits symphoniques de

La belle Hélène

La Périchole

La Duchesse de Gerolstein

La Vie parisienne

Robinson Crusoé

Le Voyage dans la lune

Les Contes d’Hoffmann

La Gaîté parisienne .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com

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English :

Like the Marseille native Régine Crespin, Véronique Gens delights in and enchants us with the light and delicate repertoire of the “Mozart of the Champs-Élysées.”

L’événement Véronique Gens Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille