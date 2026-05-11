Vers un numérique (ir)responsable ? Inria Rennes
Vers un numérique (ir)responsable ? Inria Rennes mardi 12 mai 2026.
Vers un numérique (ir)responsable ? Inria Rennes Mardi 12 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine
La neutralité scientifique en question, animé par Bernadette Bensaude-Vincent
Face à la vague de fake news, de climatodénialisme, et aux attaques contre les organismes de recherche scientifique et d’expertise, il est tentant de défendre la science rationnelle, neutre, assiégée par des idéologies. On montrera que cette position défensive est d’une part inefficace car les climatosceptiques font aussi appel à la raison et aux faits; d’autre part intenable car l’idée d’une vérité neutre est illusoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-12T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-12T12:00:00.000+02:00
1
https://evento.renater.fr/survey/vers-un-numerique-ir-responsable-ii-science-avec-et-pour-la-societe-sa3dro5a
Inria inria Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- TINARIWEN – TINARIWEN – THE HOGGAR TOUR – LE MeM – RENNES Rennes 11 mai 2026
- , Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean, Rennes 11 mai 2026
- Tri-troc mobile, Rue du Quercy, à l’angle du square de Guyenne Rennes 11 mai 2026
- Tri-troc mobile, Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel Rennes 11 mai 2026
- [Rennes] « Atelier Jeu de rôle – Adaptation au Changement Climatique » Maison de la Consommation et de l’Environnement, 48 Bd Magenta, 35000 Rennes Rennes 11 mai 2026