Vers un numérique (ir)responsable ? Inria Rennes Mardi 12 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

La neutralité scientifique en question, animé par Bernadette Bensaude-Vincent

Face à la vague de fake news, de climatodénialisme, et aux attaques contre les organismes de recherche scientifique et d’expertise, il est tentant de défendre la science rationnelle, neutre, assiégée par des idéologies. On montrera que cette position défensive est d’une part inefficace car les climatosceptiques font aussi appel à la raison et aux faits; d’autre part intenable car l’idée d’une vérité neutre est illusoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-12T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-12T12:00:00.000+02:00

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https://evento.renater.fr/survey/vers-un-numerique-ir-responsable-ii-science-avec-et-pour-la-societe-sa3dro5a

Inria inria Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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