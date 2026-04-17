Vers une philosophie de la mer Conférence musicale avec Yan Marchand et le musicien Sly électronic Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Plouguerneau

Vers une philosophie de la mer Conférence musicale avec Yan Marchand et le musicien Sly électronic

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Les premières mythologies plongent l’origine du monde dans la mer. De la mer sont également nées les premières théories physiques et les premières philosophies. La mer, qui a été le berceau de tant de sagesse, a-t-elle encore quelque mystères à dévoiler ?

Offrons-nous une heure philosophique, aquatique et musicale, pour voyager vers l’horizon, entre le ciel et les profondeurs.

Ouvert à tous.tes. .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English : Vers une philosophie de la mer Conférence musicale avec Yan Marchand et le musicien Sly électronic

L’événement Vers une philosophie de la mer Conférence musicale avec Yan Marchand et le musicien Sly électronic Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT PAYS DES ABERS