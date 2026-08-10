VES 2026 BIDULE ET MUSELET VOUS INVITENT AUX ATELIERS CRÉATIFS Limoux

Informations pratiques

Limoux

VES 2026 BIDULE ET MUSELET VOUS INVITENT AUX ATELIERS CRÉATIFS

11a Allée des Marronniers Limoux Aude

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 13:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Pendant toute la durée de Vignobles en Scène 2026, la Maison des Vins AOP Limoux ouvre ses portes aux familles pour une parenthèse ludique, créative et gourmande à partager entre petits et grands.

Accompagnés de Bidule et Muselet, les jeunes visiteurs pourront partir à l’aventure grâce à un parcours spécialement conçu pour les enfants, tandis que les plus grands découvriront le terroir viticole à travers un parcours œnotouristique adapté à leur curiosité.

Une façon originale et accessible de s’initier à l’univers de la vigne et du vin en famille.

Tout au long de la journée, de nombreuses animations viendront rythmer cette expérience ateliers créatifs en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts Petiet de Limoux, jeux et activités proposés par la ludothèque Lud’Aude, ainsi qu’ateliers de découverte des légumes animés par Papilles et Popote pour éveiller les sens des plus jeunes.

Entre découvertes, jeux, créativité et moments de partage, venez vivre une expérience familiale conviviale au cœur du vignoble Limouxin.

Une belle occasion de faire découvrir le patrimoine local aux enfants tout en profitant d’un moment de détente et de plaisir ensemble.

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11a Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00 accueil@limoux-aoc.com

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English :

Throughout the 2026 Vignobles en Scène festival, the Maison des Vins AOP Limoux opens its doors to families for a fun, creative, and delicious experience that young and old alike can enjoy together.

Accompanied by Bidule and Muselet, young visitors can set off on an adventure along a trail specially designedfor children, while older visitors will discover the wine-growing region through a wine-tourism tour tailored to their interests.

An original and accessible way to explore the world of vineyards and wine as a family.

Throughout the day, a variety of activities will enliven the experience: creative workshops in partnership with the Petiet Museum of Fine Arts in Limoux, games and activities offered by the Lud’Aude toy library, as well as vegetable discovery workshops led by Papilles et Popote to awaken the senses of the youngest visitors.

Between new discoveries, games, creativity, and moments of togetherness, come enjoy a fun family experience in the heart of the Limoux vineyards.

It’s a wonderful opportunity to introduce children to the local heritage while enjoying a relaxing and fun time together.

L’événement VES 2026 BIDULE ET MUSELET VOUS INVITENT AUX ATELIERS CRÉATIFS Limoux a été mis à jour le 2026-08-10 par