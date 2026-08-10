VES 2026 BULLES ET LUMIÈRES ET ATELIER CRÉATION D’ÉTIQUETTES POUR ENFANTS Limoux

Informations pratiques

Limoux

VES 2026 BULLES ET LUMIÈRES ET ATELIER CRÉATION D’ÉTIQUETTES POUR ENFANTS

3 Chemin de Ronde Limoux Aude

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-10-17 16:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Plongez au cœur de l’histoire fascinante de la Blanquette de Limoux grâce à Bulles et Lumières , une expérience immersive mêlant jeux de lumière, projections et ambiance sonore.

Au fil de cette visite originale, laissez-vous transporter à travers les siècles pour découvrir les secrets de l’un des plus anciens vins effervescents du monde et le savoir-faire qui fait la renommée du territoire limouxin.

Pendant que les adultes savourent une dégustation de blanquettes et de crémants, les enfants deviennent à leur tour les héros de l’aventure en créant leur propre étiquette personnalisée.

Les plus jeunes pourront également profiter d’une dégustation de jus de raisin, pour partager pleinement ce moment de découverte en famille.

Une expérience sensorielle et conviviale qui invite petits et grands à explorer l’univers des fines bulles de Limoux de manière ludique et captivante.

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3 Chemin de Ronde Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 01 33 office@blanquette.fr

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English :

Dive into the fascinating history of Blanquette de Limoux with %AB Bulles et Lumières %BB, an immersive experience combining light shows, projections, and a unique soundscape.

Throughout this unique tour, let yourself be transported through the centuries to discover the secrets of one of the world’s oldest sparkling wines and the expertise that has made the Limoux region famous.

While the adults enjoy a tasting of Blanquettes and Crémants, the children take center stage by designing their own personalized wine labels.

The youngest guests can also enjoy a grape juice tasting, allowing the whole family to fully share in this moment of discovery.

A sensory and convivial experience that invites young and old alike to explore the world of Limoux’s fine bubbles in a fun and captivating way.

L’événement VES 2026 BULLES ET LUMIÈRES ET ATELIER CRÉATION D’ÉTIQUETTES POUR ENFANTS Limoux a été mis à jour le 2026-08-10 par