VES 2026 WINE ADVENTURE À LA RECHERCHE DE VOTRE CUVÉE SIGNATURE Gruissan

Informations pratiques

Gruissan

VES 2026 WINE ADVENTURE À LA RECHERCHE DE VOTRE CUVÉE SIGNATURE

Route Bleue Gruissan Aude

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 16:00:00

fin : 2026-10-17 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Partez pour une aventure immersive unique au cœur du massif de la Clape, ou nature, mystère et art de la dégustation du vin se rencontrent.

Les Dégust de Lisa et Noosaventures s’associent pour vous proposer une expérience originale mêlant chasse au trésor, exploration en pleine nature et création de votre propre bouteille de vin.

En équipes de 3 à 5 personnes équipées de bandanas aux couleurs de votre clan, vous partirez à la recherche de 5 drapeaux et des éléments indispensables à la création de votre cuvée signature, disséminés entre le vignoble et les paysages sauvages de la Clape. Enigmes, indices et défis rythmeront cette aventure conviviale et accessible à tous.

La première équipe arrivée remportera un cadeau local surprise…

Après cette quête en pleine nature, place à la dégustation et à la créativité toutes les équipes se retrouveront au caveau de dégustation du Domaine, aux cotés de Lisa, pour découvrir les secrets de l’assemblage et créer leur propre cuvée de vin.

Pendant 2 h 30 à 3 h, vivez une expérience hors du commun entre découverte du terroir, esprit d’équipe, familial, aventure et plaisir de la dégustation. Une activité idéale pour explorer autrement l’univers du vin.

Nota L’aventure peut se proposer aux enfants à partir de 10 ans et la dégustation se fera avec du jus de raisin.

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Route Bleue Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 6 19 36 43 05

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English :

Embark on a unique, immersive adventure in the heart of the Clape Massif, where nature, mystery, and the art of wine tasting come together.

Les Dégust de Lisa and Noosaventures have teamed up to offer you a unique experience combining a treasure hunt, exploration in the great outdoors, and the creation of your very own bottle of wine.

In teams of 3 to 5 people, each wearing bandanas in your team’s colors, you’ll set out in search of 5 flags and the essential ingredients for creating your signature cuvée,signature blend, scattered throughout the vineyard and the wild landscapes of La Clape. Puzzles, clues, and challenges will punctuate this fun-filled adventure, which is accessible to everyone.

The first team to arrive will win a surprise local gift…

After this nature-filled scavenger hunt, it’s time for tasting and creativity: all teams will gather at the estate’s tasting cellar, alongside Lisa, to discover the secrets of wine blending and create their own vintage.

For 2.5 to 3 hours, enjoy an extraordinary experience combining an exploration of the terroir, team spirit, a family-friendly atmosphere, adventure, and the pleasure of wine tasting. An ideal activity for exploring the world of wine in a unique way.

Note: This adventure is suitable for children ages 10 and up, and the tasting will be conducted with grape juice.

L’événement VES 2026 WINE ADVENTURE À LA RECHERCHE DE VOTRE CUVÉE SIGNATURE Gruissan a été mis à jour le 2026-07-15 par