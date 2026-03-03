FÊTE DU 15 AOÛT ET FEU D’ARTIFICE DES CHALETS Avenue des Guillemots Gruissan

FÊTE DU 15 AOÛT ET FEU D’ARTIFICE DES CHALETS

Début : 2026-08-15 22:00:00

fin : 2026-08-15

2026-08-15

Le 15 août, Gruissan s’habille de lumière et d’éclat pour une soirée où le ciel et l’eau se donnent en spectacle. Face à la plage des chalets, le feu d’artifice promet un tableau vivant, où les couleurs et les sons se fondent en une symphonie spectaculaire. Les pieds dans le sable, le regard tourné vers les étoiles filantes d’un soir, les spectateurs sont aux premières loges pour cette unique représentation. Un feu d’artifice à Gruissan qui transforme la nuit en jour, où les éclats de lumière dansent sur les vagues, comme pour défier l’obscurité.

Entre amis ou en famille, chacun trouve sa place sur le sable, dans un concert de ooh et de aah , ponctué par le rire des enfants et le crépitement des fusées. Et après le bouquet final, lorsque le silence reprend ses droits, reste cette sensation d’avoir partagé un moment hors du temps.

Alors, le 15 août, venez avec votre bonne humeur et votre envie de vous émerveiller. Gruissan s’occupe du spectacle, les chalets de la vue, et la plage… de vos souvenirs d’été.

Feu d’artifice, plage des chalets, à 22h30

Avenue des Guillemots Aire d’animation Gruissan 11430 Aude Occitanie

English :

On August 15, Gruissan is decked out in light and sparkle for an evening when the sky and water put on a show. Facing the Chalets beach, the fireworks display promises a vivid tableau, where colors and sounds merge into a spectacular symphony. With their feet in the sand and their eyes fixed on the shooting stars of the evening, spectators have a front-row seat for this unique performance. A fireworks display in Gruissan that transforms night into day, where flashes of light dance on the waves, as if defying the darkness.

With friends or family, everyone finds their place on the sand, in a concert of oohs and aahs , punctuated by the laughter of children and the crackle of rockets. And after the final bouquet, when silence reigns, the feeling remains of having shared a timeless moment.

So, come along on August 15, with your good mood and your desire to marvel. Gruissan takes care of the show, the chalets take care of the view, and the beach… takes care of your summer memories.

Fireworks, plage des chalets, 10:30 p.m

