Gruissan

FÊTE DU SEL

Route de l’Ayrolle Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Gruissan célèbre son précieux or blanc . Entre tradition et convivialité, la Fête du Sel est une invitation à découvrir le savoir-faire des sauniers, ces magiciens de la mer qui transforment l’eau en cristaux scintillants. Rejoignez-nous pour la cérémonie du don du sel, une animation musicale et un savoureux repas.

19h cérémonie du don du sel

19h30 apéritif et brasucade de moules

20h30 dîner

Réservations en ligne (repas payant)

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Route de l’Ayrolle Gruissan 11430 Aude Occitanie

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English :

Gruissan celebrates its precious white gold . Combining tradition and conviviality, the Fête du Sel is an invitation to discover the know-how of the sauniers, the magicians of the sea who transform water into sparkling crystals. Join us for the salt-giving ceremony, musical entertainment and a delicious meal.

7pm: salt ceremony

7:30pm: aperitif and mussel brasucade

8:30pm: dinner

Online reservations (meal at cost)

L’événement FÊTE DU SEL Gruissan a été mis à jour le 2026-04-24 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Gruissan