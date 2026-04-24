Gruissan

GRUISSAN BEACH SOCCER

Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Tout le week-end les équipes élites vont s’affronter et promettent un spectacle de haut niveau sur le sable, tandis que le dimanche verra entrer en lice les équipes jeunes et les féminines. Les séniors se rencontreront le samedi. Cette édition sera également l’occasion de fêter les 10 ans de l’évènement le samedi soir, avec une soirée musicale avec DJ LUKA et un repas tapas.

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Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 61 87

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English :

All weekend long, the elite teams will be battling it out, promising a high-level show on the sand, while Sunday will see the youth and women’s teams enter the fray. Seniors will meet on Saturday. This year’s event will also celebrate its 10th anniversary on Saturday evening, with a musical evening with DJ LUKA and a tapas dinner.

L’événement GRUISSAN BEACH SOCCER Gruissan a été mis à jour le 2026-04-24 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Gruissan