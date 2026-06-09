EXPOSITION MIRO Gruissan
EXPOSITION MIRO Gruissan vendredi 3 juillet 2026.
Gruissan
EXPOSITION MIRO
20 Avenue de la Douane Gruissan Aude
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-07-03
Exposition Miro collections privées
Vernissage vendredi 3 juillet 18h30
Joan Miró, né le 20 avril 1893 à Barcelone en Espagne, est l’un des artistes les plus influents du XXe siècle. Dès 1920, il se rend à Paris où il rencontre les figures majeures de l’art moderne pour devenir l’immense artiste que nous connaissons.
Cette exposition exceptionnelle proposée par la Ville de Gruissan, a pu être réalisée grâce à l’association Les Amis de 349 Gallery dont le réseau de collectionneurs a prêté près de cent cinquante œuvres, présentées dans une scénographie soignée avec des panneaux pédagogiques pour mieux appréhender la carrière prolifique de Joan Miró.
Exposition du 3 juillet au 27 septembre 2026.
Ouvert tous les jours de 14h00 à 19h00, dernière visite à 18h30 ainsi que le lundi , mercredi et samedi matin de 10h00 à 12h00.
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20 Avenue de la Douane Gruissan 11430 Aude Occitanie
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English :
Miro exhibition private collections
Opening Friday, July 3 ? 6:30 pm
Joan Miró, born April 20, 1893 in Barcelona, Spain, is one of the most influential artists of the 20th century. In 1920, he moved to Paris, where he met the major figures of modern art and went on to become the great artist we know today.
This exceptional exhibition, presented by the Ville de Gruissan, was made possible thanks to the association Les Amis de 349 Gallery , whose network of collectors lent us nearly one hundred and fifty works, presented in a carefully designed scenography with educational panels to help us better understand Joan Miró?s prolific career.
On view from July 3 to September 27, 2026.
Open daily from 2:00 pm to 7:00 pm, last visit at 6:30 pm, as well as Monday, Wednesday and Saturday mornings from 10:00 am to 12:00 pm.
L’événement EXPOSITION MIRO Gruissan a été mis à jour le 2026-06-09 par
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