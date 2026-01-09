FÊTE DE LA SAINT-PIERRE

Gruissan Aude

Début : 2026-06-29 09:30:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

La fête de la St-Pierre est un moment de souvenir soulignant l’importance de la mer et de la pêche dans la vie du village. C’est une expérience authentique qui vous invite à partager des traditions et des instants de joie. Le tout se termine en musique grâce à l’Espèce de Fanfare. Une touche musicale itinérante qui éveille la ville au son de mélodies vibrantes. Suivez cette troupe dynamique dans une promenade rythmée, un voyage sonore où chaque rue devient une scène, offrant un spectacle festif inattendu.

> 9h30 Prud’homie temps officiel

> 10h30 Église, 10h30 grand’ messe

> 16h30 Église hommage à Saint-Pierre

> 17h45 Port des pêcheurs du village, bénédiction des flots

> 19h village ambiance musicale avec Tarabastar

.

Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 75 21 21 contact@ville-gruissan.fr

English :

The Fête de la St-Pierre is a time for remembering the importance of the sea and fishing in the life of the village. It’s an authentic experience that invites you to share traditions and moments of joy. It all comes to a musical close thanks to l’Espèce de Fanfare. A roving musical touch that awakens the city to the sound of vibrant melodies. Follow this dynamic troupe on a rhythmic stroll, a sonic journey where every street becomes a stage, offering an unexpected festive spectacle.

> 9:30 am: Prud’homie: official time

> 10:30 a.m. Church, 10:30 a.m. High Mass

> 4:30pm Church: tribute to Saint-Pierre

> 5:45 pm Port des pêcheurs du village, blessing of the waves

> 7pm village: musical entertainment with Tarabastar

