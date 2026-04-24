Gruissan

DÉFI INTER ENREPRISE DE RAME TRADITIONNELLE

Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 13:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Un spectacle captivant qui rassemble une trentaine d’équipes dans une compétition amicale mais ardente, sous les yeux émerveillés des spectateurs le long des quais. Un moment de convivialité et de défi, ancré dans l’esprit maritime de la ville.

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Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 6 81 47 84 80 nivelle.sports@wanadoo.fr

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English :

A captivating spectacle that brings together some thirty teams in a friendly but fiery competition, before the amazed eyes of spectators along the quayside. A moment of conviviality and challenge, rooted in the city’s maritime spirit.

L’événement DÉFI INTER ENREPRISE DE RAME TRADITIONNELLE Gruissan a été mis à jour le 2026-04-24 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Gruissan