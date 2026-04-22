Gruissan

SORTIE LPO DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ SUR LA PLAGE DE MATEILLE

Avenue des Plages Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-21 11:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Découverte de la biodiversité de la plage de Mateille à partir de 09h00 jusqu’à 11h30.

La plage n’accueille pas que des serviettes et des parasols, si on ouvre l’œil, des trésors et des oiseaux peuvent s’y cacher! Faites une halte sur le stand de la LPO pour découvrir les trésors de la mer déposés sur la plage ainsi que les oiseaux du littoral audois.

Équipement outils pédagogiques sur la biodiversité.

Point d’accueil fixe, pas de réservation nécessaire.

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Avenue des Plages Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 09 00

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English :

Discover the biodiversity of Mateille beach from 09:00 to 11:30.

The beach isn’t just home to towels and umbrellas if you open your eyes, treasures and birds may be hiding there! Stop by the LPO stand to discover the treasures of the sea deposited on the beach, as well as the birds of the Aude coast.

Equipment: educational tools on biodiversity.

No reservation necessary.

L’événement SORTIE LPO DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ SUR LA PLAGE DE MATEILLE Gruissan a été mis à jour le 2026-04-22 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Gruissan