TOTAL FESTUM FEUX DE LA SAINT JEAN Gruissan mardi 23 juin 2026.
Esplanade du Sablou Gruissan Aude
Début : 2026-06-23 14:30:00
fin : 2026-06-23 23:30:00
2026-06-23
– 14h30 Promenade Patrimoniale-Gruissan au XIXème siècle, animée par Marie-France Hurtado (Gruissan d’Autrefois)
– 17h00 jeux traditionnels en bois animés par l’association l’Echo de la Granhote, ateliers pour enfants pour la compagnie 64 degrés ( jonglage )
– 17h30 balèti enfants animé par Castanha é Vinovel , danses guidées par Yves Séguier et Laurent Grotti.
– 19h30 un apéritif animé par la batucada Les Fouzil’s .
– 20h00 une veillée occitane avec, grillade partagée et Bodéga, Balèti animé par le groupe Castanha é Vinovel . Danses guidées par Yves Séguier, maître de danse.
– 22h30 spectacle de feu Fire Orchestra par la compagnie 64 degrés .
Esplanade du Sablou Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 61 87
English :
– 2:30 pm: Heritage Walk-Gruissan in the 19th century, led by Marie-France Hurtado (Gruissan d’Autrefois)
– 5:00 pm: traditional wooden games led by the Echo de la Granhote association, children’s workshops with the 64 degrés company (juggling)
– 5:30 p.m.: children’s balèti led by Castanha é Vinovel , dances guided by Yves Séguier and Laurent Grotti.
– 7:30 p.m.: an aperitif hosted by the batucada Les Fouzil’s .
– 8:00 p.m.: an Occitan evening with a shared grill and Bodéga, Balèti by the Castanha é Vinovel group. Dances guided by dance master Yves Séguier.
– 10:30 p.m.: Fire Orchestra fire show by the 64 degrés company.
L’événement TOTAL FESTUM FEUX DE LA SAINT JEAN Gruissan a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Gruissan
