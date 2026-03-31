Gruissan

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:00:00

fin : 2026-07-20 22:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange.

Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, les Marchés des Producteurs de Pays sont des lieux d’accueil chaleureux et colorés. Ils valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs.

Sur place assiettes gourmandes, animation musicale.

> Les Ayguades, avenue de la felouque

> 18h 22h

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Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 11 79 42

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English :

The Marchés des Producteurs de Pays guarantee direct produce from producer to consumer, with the added bonus of conviviality and exchange.

Reserved exclusively for farm producers and artisans, the Marchés des Producteurs de Pays are warm and colorful places to visit. They showcase the richness and diversity of our terroirs.

On-site gourmet plates, musical entertainment.

> Les Ayguades, avenue de la felouque

> 18h 22h

L’événement MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Gruissan a été mis à jour le 2026-03-31 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT