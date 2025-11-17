GRUISSAN BEACH RUGBY Gruissan

GRUISSAN BEACH RUGBY

Déjà 11 ans que le sable de Gruissan vibre sous les courses effrénées, que les ballons s’envolent au-dessus des vagues et que le rugby se joue autrement. Dix ans d’essais spectaculaires, de plongeons dans la poussière dorée, de rires et d’exploits partagés entre amis et passionnés du ballon ovale.

L’événement promet un week-end encore plus intense, festif et mémorable. Dès le vendredi, place aux plus jeunes avec les tournois U14 et U16. Les étoiles montantes du rugby découvrent l’adrénaline unique du jeu sur sable, entre agilité et adaptation, sous les regards attentifs des coachs et des spectateurs déjà conquis. Le samedi, les choses sérieuses commencent avec le grand tournoi. Hommes et femmes, amateurs et habitués, tous se retrouvent sous le soleil brûlant pour une journée de matchs où l’engagement se mêle au plaisir du jeu.

Le soir, la plage cède la place à une autre arène la place des Menhirs avec LA désormais légendaire Disco Party. Les beats du DJ se fondent dans l’ambiance électrique d’un Gruissan en effervescence, prolongeant la magie du tournoi jusque tard dans la nuit. Dimanche matin, les rires des enfants résonnent sur le sable avec des animations pensées pour eux, un premier contact avec le rugby version fun et accessible. L’après-midi, le grand dénouement approche avec les phases finales. Chaque passe, chaque contact, chaque essai est suivi par une foule captivée. Les supporters se mêlent aux joueurs pros et anciens champions venus célébrer ces dix années de passion partagée.

Dix ans, c’est l’occasion de regarder en arrière et de mesurer tout le chemin parcouru un tournoi devenu incontournable, où le rugby se vit différemment, sans crampons ni mêlées rugueuses, mais avec la même intensité et le même amour du sport. Gruissan Beach Rugby, c’est bien plus qu’un tournoi, c’est une histoire collective qui s’écrit chaque été, entre sable chaud, esprit d’équipe et nuits endiablées. Et cette année encore, elle promet d’être inoubliable .

Tout le week-end des stars de l’ovalie assureront des séances de dédicaces

English :

It’s already been 11 years since the sands of Gruissan vibrated under the frantic races, the balls flew over the waves and rugby was played differently. Ten years of spectacular tries, diving into the golden dust, laughter and exploits shared between friends and oval ball enthusiasts.

The event promises an even more intense, festive and memorable weekend. Starting on Friday, the U14 and U16 tournaments will focus on the youngest players. Rising rugby stars discover the unique adrenalin of playing on sand, between agility and adaptation, under the watchful eyes of coaches and spectators already won over. On Saturday, things get serious with the big tournament. Men and women, amateurs and regulars, all gather under the scorching sun for a day of matches where commitment mingles with the pleasure of the game.

In the evening, the beach gives way to another arena: the Place des Menhirs with THE now legendary Disco Party. The DJ?s beats melt into the electric ambience of an effervescent Gruissan, prolonging the magic of the tournament well into the night. On Sunday morning, children?s laughter echoes across the sand, with activities designed especially for them, a fun and accessible introduction to rugby. In the afternoon, the grand finale approaches with the final stages. Every pass, every touch, every try is followed by a captivated crowd. Fans mingle with professional players and former champions who have come to celebrate ten years of shared passion.

Ten years is an opportunity to look back and measure how far we’ve come: a tournament that’s become a must, where rugby is experienced differently, without spikes or scrums, but with the same intensity and the same love of the sport. Gruissan Beach Rugby is much more than just a tournament, it’s a collective story that is written every summer, between warm sand, team spirit and wild nights. And this year promises to be another unforgettable one.

All weekend long, stars from the world of oval sports will be on hand for signing sessions

German :

Seit 11 Jahren vibriert der Sand von Gruissan unter den wilden Läufen, die Bälle fliegen über die Wellen und Rugby wird anders gespielt. Zehn Jahre voller spektakulärer Versuche, Eintauchen in den goldenen Staub, Lachen und Heldentaten, die von Freunden und Fans des ovalen Balles geteilt wurden.

Die Veranstaltung verspricht ein noch intensiveres, festlicheres und unvergesslicheres Wochenende. Bereits am Freitag geht es mit den U14- und U16-Turnieren für die Jüngsten los. Die aufstrebenden Rugbystars entdecken das einzigartige Adrenalin des Spiels auf Sand, zwischen Beweglichkeit und Anpassung, unter den aufmerksamen Blicken der Trainer und der bereits begeisterten Zuschauer. Am Samstag beginnt der Ernst des Lebens mit dem großen Turnier. Männer und Frauen, Amateure und Stammgäste, alle treffen sich unter der sengenden Sonne zu einem Tag voller Spiele, an dem sich Einsatz und Spielfreude vermischen.

Am Abend weicht der Strand einer anderen Arena: dem Place des Menhirs mit der mittlerweile legendären Disco-Party. Die Beats des DJs verschmelzen mit der elektrisierenden Stimmung in Gruissan und verlängern den Zauber des Turniers bis spät in die Nacht. Am Sonntagmorgen hallt das Lachen der Kinder auf dem Sand wider, denn die Animationen sind speziell auf sie zugeschnitten und bieten einen ersten Kontakt mit Rugby in einer lustigen und zugänglichen Version. Am Nachmittag steht das große Finale mit den Endspielen an. Jeder Pass, jede Berührung, jeder Versuch wird von einer begeisterten Menge verfolgt. Die Fans mischen sich unter die Profispieler und ehemaligen Champions, die gekommen sind, um diese zehn Jahre gemeinsamer Leidenschaft zu feiern.

Zehn Jahre sind eine gute Gelegenheit, um zurückzublicken und den zurückgelegten Weg zu messen: ein Turnier, das nicht mehr wegzudenken ist, bei dem Rugby auf eine andere Art und Weise gelebt wird, ohne Stollenschuhe und Rugby-Mischungen, aber mit der gleichen Intensität und Liebe zum Sport. Gruissan Beach Rugby ist viel mehr als nur ein Turnier, es ist eine kollektive Geschichte, die jeden Sommer zwischen heißem Sand, Teamgeist und wilden Nächten geschrieben wird. Und auch in diesem Jahr verspricht sie wieder unvergesslich zu werden.

Das ganze Wochenende über werden die Stars des Ovals Autogrammstunden geben

Italiano :

Sono già passati 11 anni da quando la sabbia di Gruissan vibrava sotto le corse frenetiche, i palloni volavano sopra le onde e il rugby si giocava in modo diverso. Dieci anni di tentativi spettacolari, di tuffi nella polvere dorata, di risate e di imprese condivise tra amici e appassionati della palla ovale.

L’evento promette di essere un fine settimana ancora più intenso, festoso e memorabile. Da venerdì in poi, tutto è dedicato ai giovani, con i tornei U14 e U16. Gli astri nascenti del rugby scoprono l’adrenalina unica di giocare sulla sabbia, con agilità e adattamento, sotto gli occhi attenti di allenatori e spettatori già conquistati. Il sabato si fa sul serio con il grande torneo. Uomini e donne, dilettanti e habitué, si riuniscono sotto il sole cocente per una giornata di partite in cui l’impegno si mescola al piacere del gioco.

La sera, la spiaggia lascia il posto a un’altra arena: la Place des Menhirs con l’ormai leggendario Disco Party. I ritmi dei DJ si fondono con l’atmosfera elettrica di un Gruissan effervescente, prolungando la magia del torneo fino a notte fonda. La domenica mattina, le risate dei bambini riecheggiano sulla sabbia con le attività pensate per loro, un primo assaggio di rugby divertente e accessibile. Nel pomeriggio, il gran finale si avvicina con le fasi finali. Ogni passaggio, ogni tocco, ogni meta sono seguiti da una folla incantata. I tifosi si mescolano ai giocatori professionisti e agli ex campioni venuti a festeggiare dieci anni di passione comune.

Dieci anni sono l’occasione per guardarsi indietro e fare il punto su quanta strada è stata fatta: un torneo che è diventato un must, dove il rugby viene vissuto in modo diverso, senza picchi o mischie, ma con la stessa intensità e lo stesso amore per questo sport. Il Gruissan Beach Rugby è molto più di un semplice torneo, è una storia collettiva che si scrive ogni estate, tra sabbia calda, spirito di squadra e notti selvagge. E anche quest’anno promette di essere indimenticabile.

Per tutto il fine settimana, le stelle del gioco saranno a disposizione per sessioni di autografi

Espanol :

Han pasado ya 11 años desde que las arenas de Gruissan vibraron bajo las frenéticas carreras, los balones volaron sobre las olas y el rugby se jugó de otra manera. Diez años de tries espectaculares, zambullidas en el polvo dorado, risas y hazañas compartidas entre amigos y aficionados al balón ovalado.

El evento promete ser un fin de semana aún más intenso, festivo y memorable. A partir del viernes, todo gira en torno a los jóvenes, con los torneos sub14 y sub16. Las nuevas estrellas del rugby descubren la adrenalina única de jugar sobre la arena, con agilidad y adaptación, bajo la atenta mirada de entrenadores y espectadores ya conquistados. El sábado, las cosas se ponen serias con el gran torneo. Hombres y mujeres, aficionados y asiduos, todos se reúnen bajo un sol abrasador para una jornada de partidos en la que el compromiso se mezcla con el placer del juego.

Por la noche, la playa da paso a otro escenario: la Place des Menhirs con LA ya legendaria Disco Party. Los ritmos del DJ se funden en la atmósfera eléctrica de un efervescente Gruissan, prolongando la magia del torneo hasta bien entrada la noche. El domingo por la mañana, las risas de los niños resuenan sobre la arena con actividades diseñadas especialmente para ellos, un primer contacto con el rugby divertido y accesible. Por la tarde, se acerca la gran final con las fases finales. Cada pase, cada toque, cada ensayo es seguido por una multitud cautivada. Los aficionados se mezclan con jugadores profesionales y antiguos campeones que han venido a celebrar diez años de pasión compartida.

Diez años es una oportunidad para echar la vista atrás y hacer balance de lo lejos que hemos llegado: un torneo que se ha convertido en una cita ineludible, donde el rugby se vive de otra manera, sin los picos ni el scrum, pero con la misma intensidad y el mismo amor por este deporte. Gruissan Beach Rugby es mucho más que un torneo, es una historia colectiva que se escribe cada verano, entre arena caliente, espíritu de equipo y noches salvajes. Y un año más, promete ser inolvidable.

Durante todo el fin de semana, las estrellas del rugby estarán presentes para firmar autógrafos

