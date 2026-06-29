CHALLENGE DE LA VILLE DE GRUISSAN DE PÊCHE AU GROS Gruissan mercredi 29 juillet 2026.

Gruissan

CHALLENGE DE LA VILLE DE GRUISSAN DE PÊCHE AU GROS

Quai du Thon Club Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-29

Du mercredi 29 juillet au samedi 1er août

-> journées mer/port, Quai du thon club

Le Challenge est une compétition de pêche sportive en mer ou des équipages s’affrontent pour capturer, mesurer puis relâcher des Thons selon des règles précises de respect de l’environnement. L’évènement, à la fois sportif et convivial, attire chaque année des passionnés venus tester leur technique, leur stratégie et leur esprit d’équipe.

Programme 2026 à venir

*** attention programme susceptible d’être modifié en fonction des conditions météo***

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Quai du Thon Club Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 14 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wednesday, July 29, through Saturday, August 1

-> Sea/Port Days, Quai du Thon Club

The Challenge is an offshore sport fishing competition in which teams compete to catch, measure, and then release tuna according to specific rules designed to protect the environment. The event, which is both competitive and friendly, attracts enthusiasts every year who come to test their technique, strategy, and team spirit.

2026 Program Coming Soon

*** Please note: the program is subject to change depending on weather conditions ***

L’événement CHALLENGE DE LA VILLE DE GRUISSAN DE PÊCHE AU GROS Gruissan a été mis à jour le 2026-06-23 par