CONCERT DE CHANTS POLYPHONIQUES Gruissan
CONCERT DE CHANTS POLYPHONIQUES Gruissan jeudi 30 juillet 2026.
Gruissan
CONCERT DE CHANTS POLYPHONIQUES
3 Place Louis Rachou Gruissan Aude
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Festival mon Église en musique 2026.
Concert Entre sacré et tradition de l’Arc méditerranéen
Art polyphonique
Les chanteuses de La Soubirane (la Souveraine) se caractérisent par leur excellence artistique… et leur joie de vivre !!
Leurs chants polyphoniques sacrés et populaires appartiennent au patrimoine musical de la Sicile à l’Andalousie, entre le IVème et le le XIXème siècle.
Ressentir et partager la magie de ces chants sublimes dans la proximité des chanteuses est une expérience puissante et envoûtante !
Le point de rencontre entre ces mondes la beauté, la joie et la féminité.
Gratuit moins de 16 ans.
Réservation en ligne.
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3 Place Louis Rachou Gruissan 11430 Aude Occitanie
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English :
Festival mon Église en musique 2026.
Concert Between the Sacred and the Traditional of the Mediterranean Arc
Polyphonic art
The singers of La Soubirane (the Sovereign) are characterized by their artistic excellence? and their joie de vivre!
Their sacred and popular polyphonic songs belong to the musical heritage from Sicily to Andalusia, between the 4th and 19th centuries.
To feel and share the magic of these sublime songs in close proximity to the singers is a powerful and spellbinding experience!
The meeting point between these worlds: beauty, joy and femininity.
Free for under-16s.
Book online.
L’événement CONCERT DE CHANTS POLYPHONIQUES Gruissan a été mis à jour le 2026-05-26 par
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