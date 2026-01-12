VOILES EN FÊTE Gruissan

VOILES EN FÊTE

Place Raymond Gleizes Gruissan Aude

Début : 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

2026-05-29

Le Gruissan Yacht Club donnera trois axes d’orientation à cette manifestation exceptionnelle et gratuite dans le port de Gruissan, en vue de rassembler tous les publics en un week-end de partage intergénérationnel centré sur l’activité de la voile

1 Faire découvrir la passion de la voile à un public jeune

2 Réaliser une rencontre intergénérationnelle

3 Animer la pratique de la voile à Gruissan

Voiles en fête s’adresse tant à un public jeune qu’à des adultes afin de les sensibiliser à la pratique de la voile, plus particulièrement habitable en lui proposant pendant un week-end des informations et diverses activités sur l’eau dans le port de Gruissan.

Place Raymond Gleizes Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 7 67 10 21 28

English :

The Gruissan Yacht Club will give this exceptional, free event in the port of Gruissan a three-pronged orientation, with the aim of bringing together all publics for a weekend of intergenerational sharing centred on the activity of sailing:

1 ? Introducing young people to the passion of sailing

2 ? An intergenerational event

3 ? Promoting sailing in Gruissan

Voiles en fête is aimed at both young people and adults, with the aim of raising awareness of the sport of sailing, particularly cruising, by offering information and a range of activities on the water in the port of Gruissan over the course of a weekend.

