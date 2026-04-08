FESTEJADES Gruissan
FESTEJADES Gruissan vendredi 22 mai 2026.
Gruissan
FESTEJADES
Place Gibert Gruissan Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Les Festéjades de Gruissan, c’est l’explosion de joie annuelle où musique, danse et convivialité se rencontrent dans une ambiance festive unique. Pendant trois jours, les rues s’animent, les saveurs vous enivrent, les cœurs battent au rythme des concerts et de l’Occitanie. La fête c’est aussi pour les plus petits avec des jeux et ateliers en journée jeu de quilles, course en sac, parcours, jeux en bois, maquillage, etc. Un incontournable pour vibrer ensemble et célébrer le printemps dans la pure tradition méditerranéenne.
Programme du Vendredi
Dans les rues du Village, à partir de 18h -LES FANFARES ET BATOUCADAS
Le Bétou, les Oaï, Les Fouzils, Les Tombores du Sud
Place de l’église à 20h- Camille en Bal
Incontournable voix de la scène Occitanie, elle propose un bal festif et bourré d’énergie.
Place Gibert à 21h30 Les Yeux dla tête
Six musiciens talentueux nous offrent une musique énergique et enivrante, mêlant chanson française, rock et musique du monde.
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Place Gibert Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 09 00 office.tourisme@gruissan-mediterranee.com
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English :
Les Festéjades de Gruissan is the annual explosion of joy where music, dance and conviviality meet in a unique festive atmosphere. For three days, the streets come alive, the flavors intoxicate you, and hearts beat to the rhythm of concerts and the Occitanie region. The festival is also for the little ones, with daytime games and workshops: bowling, sack races, courses, wooden games, face painting and more. A not-to-be-missed event to celebrate spring in the pure Mediterranean tradition.
Friday program
In the streets of the Village, from 6 p.m. -FANFARES AND BATOUCADAS
Le Bétou, Les Oaï, Les Fouzils, Les Tombores du Sud
Place de l’église at 8pm- Camille en Bal
One of the leading voices on the Occitan music scene, Camille en Bal offers a festive, high-energy ball.
Place Gibert, 9:30pm Les Yeux dla tête
Six talented musicians deliver an energetic, intoxicating mix of French chanson, rock and world music.
L’événement FESTEJADES Gruissan a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Gruissan
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