FESTEJADES Gruissan

Gruissan

FESTEJADES

Place Gibert Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Les Festéjades de Gruissan, c’est l’explosion de joie annuelle où musique, danse et convivialité se rencontrent dans une ambiance festive unique. Pendant trois jours, les rues s’animent, les saveurs vous enivrent, les cœurs battent au rythme des concerts et de l’Occitanie. La fête c’est aussi pour les plus petits avec des jeux et ateliers en journée jeu de quilles, course en sac, parcours, jeux en bois, maquillage, etc. Un incontournable pour vibrer ensemble et célébrer le printemps dans la pure tradition méditerranéenne.

Programme du Vendredi

Dans les rues du Village, à partir de 18h -LES FANFARES ET BATOUCADAS

Le Bétou, les Oaï, Les Fouzils, Les Tombores du Sud

Place de l’église à 20h- Camille en Bal

Incontournable voix de la scène Occitanie, elle propose un bal festif et bourré d’énergie.

Place Gibert à 21h30 Les Yeux dla tête

Six musiciens talentueux nous offrent une musique énergique et enivrante, mêlant chanson française, rock et musique du monde.

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Place Gibert Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 09 00 office.tourisme@gruissan-mediterranee.com

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English :

Les Festéjades de Gruissan is the annual explosion of joy where music, dance and conviviality meet in a unique festive atmosphere. For three days, the streets come alive, the flavors intoxicate you, and hearts beat to the rhythm of concerts and the Occitanie region. The festival is also for the little ones, with daytime games and workshops: bowling, sack races, courses, wooden games, face painting and more. A not-to-be-missed event to celebrate spring in the pure Mediterranean tradition.

Friday program

In the streets of the Village, from 6 p.m. -FANFARES AND BATOUCADAS

Le Bétou, Les Oaï, Les Fouzils, Les Tombores du Sud

Place de l’église at 8pm- Camille en Bal

One of the leading voices on the Occitan music scene, Camille en Bal offers a festive, high-energy ball.

Place Gibert, 9:30pm Les Yeux dla tête

Six talented musicians deliver an energetic, intoxicating mix of French chanson, rock and world music.

L’événement FESTEJADES Gruissan a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Gruissan