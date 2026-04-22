Gruissan

SORTIE LPO LES OISEAUX DE LA PLAGE DE MATEILLE

Avenue des Plages Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-15 12:00:00

Date(s) :

2026-05-15

La plage n’accueille pas que des serviettes et des parasols, si on ouvre l’œil, des trésors et des oiseaux peuvent s’y cacher !

Accompagné d’une animatrice de la LPO, venez découvrir les trésors de la mer déposés sur la plage, et du côté l’arrière plage de Mateille, des oiseaux peu communs viennent séjourne.

25 pers. Balade familiale, A partir de 6 ans, prévoir bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo

Jumelles fournies

Sorties gratuites sur inscription sur le site de l’Office de Tourisme (inscriptions ouvertes 14 jours avant la sortie).

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Avenue des Plages Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 09 00

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English :

The beach isn’t just home to towels and umbrellas if you open your eyes, treasures and birds may be hiding there!

Accompanied by an LPO guide, come and discover the treasures of the sea deposited on the beach, and on the back beach of Mateille, unusual birds come to stay.

25 pers. Family outing, 6 years and over, bring good shoes and weather-appropriate clothing

Binoculars supplied

Free outings upon registration on the Tourist Office website (registration open 14 days before the outing).

L’événement SORTIE LPO LES OISEAUX DE LA PLAGE DE MATEILLE Gruissan a été mis à jour le 2026-04-22 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Gruissan