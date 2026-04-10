FESTEJADES Gruissan

Gruissan

FESTEJADES

Village Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Les Festéjades de Gruissan, c’est l’explosion de joie annuelle où musique, danse et convivialité se rencontrent dans une ambiance festive unique. Pendant trois jours, les rues s’animent, les saveurs vous enivrent, les cœurs battent au rythme des concerts et de l’Occitanie. La fête c’est aussi pour les plus petits avec des jeux et ateliers en journée jeu de quilles, course en sac, parcours, jeux en bois, maquillage, etc. Un incontournable pour vibrer ensemble et célébrer le printemps dans la pure tradition méditerranéenne.

Programme du Samedi:

Place Gibert et Sablou de 10h à 16h30 FESTEJOCS Animations enfants

A partir de 18h Les Fanfares et batucadas dans les rues du village

Oh peta, Trastok’ts, le Oaï, Papaya Jam

Place de l’église à 20h La cadencée

Ce bal chanté principalement en occitan, porté par cinq voix de femmes accompagnées de percussions vous convie à partager un moment chaleureux.

Place Gibert à 21h30 Mouss et Hakim

Ce duo renommé propose un concert engagé et festif mêlant chanson française, rythmes du monde et héritage populaire.

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Village Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 09 00 office.tourisme@gruissan-mediterranee.com

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English :

Les Festéjades de Gruissan is the annual explosion of joy where music, dance and conviviality meet in a unique festive atmosphere. For three days, the streets come alive, the flavors intoxicate you, and hearts beat to the rhythm of concerts and the Occitanie region. The festival is also for the little ones, with daytime games and workshops: bowling, sack races, courses, wooden games, face painting and more. A not-to-be-missed event to celebrate spring in the pure Mediterranean tradition.

Saturday program:

Place Gibert et Sablou from 10am to 4:30pm FESTEJOCS Children’s entertainment

From 6pm Fanfares and batucadas in the village streets:

Oh peta, Trastok’ts, le Oaï, Papaya Jam

Church square at 8pm La cadencée:

This ball sung mainly in Occitan by five women’s voices accompanied by percussion invites you to share a warm moment.

Place Gibert at 9:30pm: Mouss et Hakim

This renowned duo offers a committed and festive concert blending French chanson, world rhythms and popular heritage.

L’événement FESTEJADES Gruissan a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Gruissan