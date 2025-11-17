FESTEJADES

Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

Les Festejades de Gruissan, c’est l’explosion de joie annuelle où musique, danse et convivialité se rencontrent dans une ambiance festive unique. Pendant trois jours, les rues s’animent, les saveurs vous enivrent, les cœurs battent au rythme des concerts et de l’Occitanie.

La fête c’est aussi pour les plus petits avec des jeux et ateliers en journée jeu de quilles, course en sac, parcours, jeux en bois, maquillage, etc. Un incontournable pour vibrer ensemble et célébrer le printemps dans la pure tradition méditerranéenne.

Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 09 00 office.tourisme@gruissan-mediterranee.com

English :

The Festejades de Gruissan is the annual explosion of joy where music, dance and conviviality meet in a unique festive atmosphere. For three days, the streets come alive, the flavors intoxicate you, and hearts beat to the rhythm of concerts and the Occitanie region.

The festival is also for the little ones, with daytime games and workshops: bowling, sack races, courses, wooden games, face painting and more. A not-to-be-missed event to celebrate spring in the pure Mediterranean tradition.

German :

Die Festejades de Gruissan sind die jährliche Explosion der Freude, bei der Musik, Tanz und Geselligkeit in einer einzigartigen festlichen Atmosphäre zusammentreffen. Drei Tage lang werden die Straßen belebt, die Geschmäcker berauscht und die Herzen schlagen im Rhythmus der Konzerte und der Occitanie.

Das Fest ist auch für die Kleinsten gedacht, mit Spielen und Workshops tagsüber: Kegeln, Sackhüpfen, Parcours, Holzspiele, Schminken usw. Ein Muss, um gemeinsam zu vibrieren und den Frühling in der reinen mediterranen Tradition zu feiern.

Italiano :

Le Feste di Gruissan sono l’esplosione annuale di gioia in cui musica, danza e convivialità si fondono in un’atmosfera di festa unica. Per tre giorni le strade si animano, i sapori inebriano e il cuore batte al ritmo dei concerti e della regione Occitanie.

La festa è anche per i più piccoli, con giochi e laboratori durante tutta la giornata: bowling, corsa con i sacchi, percorsi, giochi in legno, pittura del viso e altro ancora. È un ottimo modo per stare insieme e festeggiare la primavera nella pura tradizione mediterranea.

Espanol :

Las Festejades de Gruissan son la explosión anual de alegría donde la música, la danza y la convivencia se unen en un ambiente festivo único. Durante tres días, las calles cobran vida, los sabores embriagan y el corazón late al ritmo de los conciertos y de la región de Occitanie.

La fiesta también es para los más pequeños, con juegos y talleres durante todo el día: bolos, carreras de sacos, cursillos, juegos de madera, pintacaras y mucho más. Es una forma estupenda de reunirse y celebrar la primavera al más puro estilo mediterráneo.

