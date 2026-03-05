OPEN BEACH VOLLEY Poste de secours n°1 Gruissan

OPEN BEACH VOLLEY

Poste de secours n°1 Avenue des Aigrettes Gruissan Aude

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

2026-08-08

Dès l’aube, la plage s’éveille au rythme des ballons qui s’envolent, des équipes qui se forment et de l’excitation qui monte. Avec une centaine d’équipes en lice, réparties dans trois tournois distincts masculin, féminin et mixte l’Open Beach Volley de Gruissan promet une journée riche en défis et en émotions. La compétition se déploie sur une trentaine de terrains, avec le challenge Pépy pour les hommes, le Puig Arjona pour les femmes, et le Jean Julia pour les équipes mixtes. Les finales, prévues en fin d’après-midi, promettent des moments intenses et mémorables, suivies de près par les remises de récompenses en début de soirée.

Outre le jeu, la journée est ponctuée de moments de détente et de convivialité, avec de la restauration rapide disponible sur place pour recharger les énergies. L’Open Beach Volley à Gruissan est plus qu’un tournoi; c’est une célébration de l’esprit sportif, de l’amitié et de l’été.

Les pieds dans le sable, le soleil caressant votre peau, vous vivez aux premières loges des échanges spectaculaires, des plongeons héroïques et des smashes puissants. Cet événement estival est une invitation à tous les amateurs de volley et d’émotions fortes à célébrer les valeurs du sport.

L’Open Beach Volley souligne une fois de plus l’engagement de Gruissan à promouvoir le sport, offrant aux athlètes et aux spectateurs une expérience inoubliable au cœur d’un environnement dynamique. Venez découvrir l’essence même de Gruissan, où chaque grain de sable raconte une histoire de défi !

+33 6 33 64 39 85 secretariat@volleygruissan.fr

At dawn, the beach awakens to the rhythm of balls flying, teams forming and excitement building. With around a hundred teams competing in three separate tournaments men’s, women’s and mixed the Gruissan Beach Volley Open promises to be a day full of challenges and excitement. The competition is spread over some thirty courts, with the Pépy challenge for men, the Puig Arjona for women, and the Jean Julia for mixed teams. The finals, scheduled for late afternoon, promise intense and memorable moments, closely followed by the awards ceremony in the early evening.

In addition to the game, the day is punctuated by moments of relaxation and conviviality, with fast food available on site to recharge energies. The Open Beach Volley à Gruissan is more than just a tournament; it’s a celebration of sportsmanship, friendship and summer.

With your feet in the sand and the sun caressing your skin, you’ll have a front-row seat for spectacular exchanges, heroic dives and powerful smashes. This summer event is an invitation to all volleyball fans and thrill-seekers to celebrate the values of sport.

The Open Beach Volley once again underlines Gruissan’s commitment to promoting sport, offering athletes and spectators an unforgettable experience in the heart of a dynamic environment. Come and discover the very essence of Gruissan, where every grain of sand tells a story of challenge!

